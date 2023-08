"La stagione è andata bene Presenze ok, meno incassi"

"Anche quest’anno l’abbiamo sfangata, abbiamo cioè portato positivamente a casa la stagione. Non sarebbe onesto sostenere il contrario e lamentarsene" Lo afferma Romano Montagnoli, titolare dello stabilimento Windsurf e presidente provinciale del sindacato balneari Confcommercio Marche centrali. Presidente, siamo all’ultimo giorno del mese di agosto, che in genere è il mese più prolifico di presenze.

Com’è andata quest’anno?

"Alla grande! C’è stato il pienone come sempre in questo periodo. Fino a domenica scorsa abbiamo realizzato il tutto esaurito". Come le risulta siano i dati statistici del movimento turistico di quest’anno rispetto a quelli dell’anno scorso, che tanto andò bene da risultare una stagione da incorniciare. “Il movimento turistico della stagione che sta per chiudersi è stato più o meno lo stesso del 2022".

Proprio nulla da recriminare?

"Se vogliamo guardare il pelo a fronte di un numero ragguardevole di presenze forse è sceso un po’ il fatturato".

Quali sono stati secondo lei i motivi?

"Soprattutto quelli legati alla meteorologia: “è mancato il volano del mese di maggio, a giugno abbiamo lavorato due fine settimana su 4 e il mese è stato generalmente bruttino. Inoltre nel grande caldo di luglio i nostri clienti per lo più locali, pendolari, proprietari di seconde case, affittuari di appartamenti e turisti del B&B per ogni necessità, a cominciare dal mangiare, dal riposarsi un po’ con il condizionatore d’aria facevano un salto in casa per poi tornare in spiaggia".

Negli alberghi non sembra che nel mese di agosto sia andata altrettanto bene: il presidente della loro associazione Ataf, Gianluca Vecchi rileva l’anomalia che per la prima non abbia fatto registrare il tutto esaurito CON un calo dal 10 al 30% di presenze turistiche: "Non so cosa dire – osserva a proposito Montagnoli - Posso solo ipotizzare che si sono riaperte le frontiere sicure e il turismo alberghiero ha scelto altre mete anche più economiche. Secondo Vecchi il dato negativo è dovuto alla crisi economica, al rialzo dei tassi variabili, al ritorno delle mete estere. A settembre proseguirà l’attività vacanziera balneare di bassa stagione e gli albergatori cercheranno di recuperare un po’. Ma sono loro i primi a sapere che non sarà affatto facile.

Silvio Sebastiani