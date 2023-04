La stagione si chiude con Popolizio

Arriva alla conclusione la stagione teatrale fermana e le emozioni sono ancora nell’aria. Ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, Uno sguardo dal ponte domani e domenica 30 aprile conclude la stagione di prosa del Teatro dell’Aquila di Fermo, promossa dal Comune di Fermo con l’Amat e con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura, con l’interpretazione di Massimo Popolizio, indiscusso Maestro della scena che firma anche la regia. Il destino ineluttabile, da cui si può essere vinti e annientati, guida la trama di questo capolavoro della letteratura americana. Il dramma di Arthur Miller, scritto nel 1955 a partire da un brutale fatto di cronaca, narra le disavventure di un immigrato italiano a New York, dilaniato da una morbosa passione. Massimo Popolizio ne fa un grande racconto teatrale con la potenza espressiva di un film, affiancato sul palcoscenico dagli attori Valentina Sperlì, Raffaele Esposito, Michele Nani, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino, Marco Mavaracchio, Gabriele Brunelli. "Ecco questo concetto di ineluttabilità del destino e di passioni dalle quali si può essere vinti e annientati, afferma Massimo Popolizio, è una "spinta" o "necessità" che penso possa avere ancora oggi un forte impatto teatrale. Tutta l’azione è un lungo flash-back, Eddie Carbone, il protagonista, entra in scena quando tutto il pubblico già sa che è morto. Per me è una magnifica occasione per mettere in scena un testo che chiaramente assomiglia molto ad una sceneggiatura cinematografica". Informazioni e prevendita: biglietteria del Teatro 0734 284295, AMAT 071 2072439 e biglietterie del circuito vivaticket anche on line. Inizio spettacoli: sabato ore 21, domenica ore 17.