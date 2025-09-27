La Steat traccia il bilancio: "Funziona la linea con Roma"

Un bilancio positivo, mesi di lavoro e di investimenti per far ripartire una società trovata in difficoltà. È in sintesi quello che il presidente della Steat, Remigio Ceroni ha riferito al consiglio provinciale nel corso di una audizione pubblico che voleva essere un modo per fare il punto della situazione della principale società partecipata del territorio. Ceroni ha ricordato al suo arrivo come presidente che la Steat era fortemente indebitata, con il patrimonio immobiliare ipotecato e il fatturato che non bastava a pagare i debiti: "Abbiamo trovato pullman vecchi, personale insufficiente per tutti i servizi e diverse vertenze sindacali, con una montagna di ore di ferie non godute". Il presidente ha ricordato le criticità trovate per il nuovo deposito di Porto Sant’Elpidio, con la superficie dedicata agli uffici che non viene utilizzata, con le dimensioni dei garage che non bastano per le altezze del pullman. Ceroni ha spiegato che entro l’anno si tenterà di estinguere gran parte dei mutui contratti con le banche, mancano 5 milioni di euro, 11 milioni sono stati pagati. Adesso l’obiettivo è realizzare la nuova sede in zona Girola dove è stato acquistato un terreno per 40 mila euro: "Non ruberemo spazio al ruzzodromo, faremo un parcheggio al servizio dell’area. Sarà un investimento importante che fa il paio con quello che abbiamo fatto per rinnovare il parco mezzi, oggi tutti con età media sotto gli 8 anni, e per assumere almeno 60 unità di personale, molti gli autisti, grazie al supporto grande della Regione Marche".

Funziona il progetto Fermo Roma, realizzato con un privato, che oggi viaggia in utile, con almeno 40 mila persone trasportate a 27 euro a tratta: "Siamo partiti con i mezzi vuoti, poi abbiamo addirittura mandato autobus a due piani per trasportare 80 persone. Speriamo di arrivare ad un milione di utile, puntiamo sul noleggio con conducente, meno si guadagna con il trasporto scolastico, quasi niente sugli scuolabus per i comuni". Sulla questione è intervenuto il consigliere di minoranza Riccardo Strappa che ha sottolineato: "Non siamo sicuri che il progetto Fermo Roma sia realmente redditizio, costa in media oltre un milione l’anno e continuiamo a viaggiare in perdita. Difficile peraltro oggi fare il confronto con i fatturati e i ricavi dell’anno 2021, immediatamente dopo il Covid, bisognerebbe tornare al periodo prima della pandemia per fare un confronto reale. Quelli che Ceroni chiama debiti sono investimenti della passata gestione, parliamo di debiti sani come quelli che si fanno oggi per comprare mezzi. Una parte dei costi di oggi è coperta dalla Regione ma c’è anche la cifra investita dalla Steat dunque si fanno ancora debiti. La ripresa sta nel fatto che si è tornati a viaggiare come prima della pandemia, molto del lavoro di gestione della società arriva dalla passata amministrazione Steat, oggi bisogna essere onesti e dirlo". Strappa ha spiegato che si rilevano 250 mila persone in meno che usano i mezzi rispetto agli anni passati: "Forse dipende dalla mancanza di controlli sui mezzi che fa sfuggire il conto preciso o si è perso proprio un bacino così importante".

Angelica Malvatani