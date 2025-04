La ‘Stella al Merito’ a Francesca Gregonelli

Tra i lavoratori delle Marche, meritevoli del riconoscimento ‘Stelle al Merito’ conferito dal Presidente della Repubblica per meriti acquisiti nel campo lavorativo, c’è Francesca Gregonelli. Residente a Campofilone, dipendente per 25 anni del noto pastificio ‘La Campofilone’, Gregonelli oggi in pensione, sorride stretta nell’abbraccio tra Enzo e Maria Rossi, titolari del pastificio insieme alle figlie, che hanno segnalato le referenze per la sua candidatura. Alla vigilia della festa nazionale dei lavoratori che coincide con la cerimonia di consegna del riconoscimento, Gregonelli condivide alcune riflessioni sul valore del lavoro. "Ho iniziato a lavorare a 15 anni in una fabbrica – racconta – per poi essere orlatrice a casa. Ma il mio percorso di crescita e gratificazioni, è arrivato con La Campofilone".

A quando risale?

"Al 1999, quando la sede era in centro storico, prima del trasferimento in quella attuale nel 2007, dove sono restata fino al 2024".

Quali sono state le sue competenze iniziali e come si è sviluppato il suo lavoro?

"Ho iniziato lavorando al confezionamento. Ho imparato a conoscere ogni fase di realizzazione della pasta coprendo diverse mansioni, fino alla responsabilità sull’igienizzazione e formazione di nuovi dipendenti".

Che effetto ha avuto sul suo percorso personale, la responsabilità affidatale?

"Accrescimento, maturità, voglia di essere migliore per me stessa, per i miei datori di lavoro e per i colleghi. La fiducia rende vivi. In 25 anni di lavoro, non c’è stato un giorno in cui mi sia pesato venire al lavoro".

Responsabilità e fiducia, vanno meritate e mantenute. Lei ha saputo farlo.

"Ho dato ciò che mi è proprio facendo sacrifici che hanno incontrato datori di lavoro aperti all’opportunità di mettermi nelle condizioni di dimostrare cosa ero in grado di fare. Questo ha comportato anche una diversità di vedute, mai fonte di chiusura ma stimolo al confronto per fare meglio e di più a beneficio dell’azienda".

Cosa direbbe ai tanti giovani che oggi cercano e non trovano lavoro?

"Di non guardare solo allo stipendio. Ma di avere il piacere di crescere professionalmente, perché non è il lavoro a renderti libero ma la passione con cui lo fai".

Ci sono però tanti ragazzi laureati costretti a contratti a tempo determinato fonte di nessuna certezza. In questo caso, cosa direbbe agli imprenditori?

"Di essere corretti, non sfruttare mai nessun lavoratore giovane o meno giovane. Di mettersi nei panni dei ragazzi che hanno diritto ad avere l’opportunità di dimostrare quanto valgono".

Lasciamoci con augurio ai lavoratori.

"Auguro a tutti la stessa gratificazione per i sacrifici, che La Campofilone ha dato a me". Paola Pieragostini