La storia da raccontare. Passato e futuro dell’ex conceria rivivono in una mostra

Un futuro che duri ha per forza radici profonde. È una storia passata e futura insieme quella che si scopre all’ex conceria, da custodire e raccontare in un altro luogo che pure è spazio ricucito e recuperato, lo Spazio Betti. Qui, a largo Mora, si terrà domani un pomeriggio di riflessione e di informazione, un momento per raccontare la storia passata, presente e futura dell’ex conceria che è modello di rigenerazione urbana, come sottolinea l’assessore alla cultura Micol Lanzidei: "Parliamo di un luogo che ha molto vissuto, un contenitore di vite quando è stato campo di prigionia. Un pozzo senza fondo di ispirazione che oggi raccontiamo grazie all’arte che è essa stessa rigenerazione". Alle 17 sarà inaugurata una mostra di immagini e oggetti dedicati alla conceria, curata da Giada Piattoni, alle 17,30 si passa ai racconti, come spiega il consigliere comunale Nicola Pascucci: "C’è la storia del lavoro, della conceria Sacomar, di persone come il custode Fiorenzo Fortuna che oggi conserva ricordi e pensieri. Poi c’è la storia del campo di prigionia PG 70, da scoprire con l’aiuto di studiosi e testimoni diretti. Infine, c’è la prospettiva futura, legata ai finanziamenti Pnrr e Pinqua, per un nuovo modello dell’abitare. Tutto questo e molto altro è e resterà all’ex conceria, come testimonianza e possibilità".

Secondo Fabio Ragonese, che ha seguito la corsa ai finanziamenti per il settore politiche comunitarie, rigenerare significa "riattivare energia e restituirla ai cittadini, dentro la vitalità di spazi che tornano e respirare, dall’ex conceria a Lido di Fermo, allo stesso spazio Betti, passando per l’ex mercato coperto e Fontevecchia". Stefano Ranieri apre volentieri le porte di Spazio Betti, un "hub urbano che fa comunicazione civica, partendo proprio dalla rigenerazione urbana che ci accomuna con la conceria".

Giacomo Torresi è l’ingegnere del Comune che ha curato il progetto di recupero dell’area di Molini. Spiega che a fine 2023 sono state mandate in appalto ben otto gare: "In questo momento la parte privata, Adriatica, sta per avviare le opere di urbanizzazione per le strade e la conseguente agibilità degli edifici. Abbiamo aggiudicato due appalti integrati e altri sei ne stiamo per appaltare, la consegna dei lavori è prevista per novembre. Altri due appalti integrati, per la foresteria e l’housing sociale, sono alla fase della progettazione definitiva. Quello che è certo è che tutti i lavori devono essere consegnati il 21 marzo del 2026".

La giornata di sabato si chiude alle 20,15, con uno spettacolo particolare, con il coinvolgimento di 14 spettatori, per la regia di Gianluca Valeriani, per tornare all’orrore di un campo di prigionia che è ovunque, anche se non ci sono più prigionieri.