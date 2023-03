La storia di Alberta raccontata dal marito Timida e determinata, amava il teatro

Il 4 febbraio 2022 Amandola ha perso l’anima teatrale: Alberta Fanini. La conoscevamo bene per la passione che nutriva per il teatro attraverso la quale ci trasmetteva tanta gioia ed allegria. Per saperne di più sulla sua vita, ci siamo rivolti al marito, Piero Aleandri (nostro bidello alla primaria). Alberta è nata ad Amandola il 5 luglio 1951. Ha frequentato il liceo classico ‘Annibal Caro’ di Fermo e ha iniziato a recitare a 16 anni in un’opera diretta dallo zio, Mario Prosperi (poi sindaco). Ha vissuto a Macerata negli anni in cui era iscritta alla facoltà di Lettere; è tornata in Amandola per la tragica scomparsa del fratello. Il 13 ottobre 1984 ha sposato Piero e poi è nata Giulia: questi i suoi grandi amori, insieme al teatro. Ragazza timida ma determinata, ha frequentato corsi di teatro e dizione a Macerata, a San Benedetto del Tronto, e ad Offida. Nel 1976 è stata tra i fondatori del ‘Gruppo Teatrale Amandolese’, nel 1984 era tra quelli del ‘Festival Internazionale di Teatro’. Negli anni ’90 è passata alla regia, facendosi apprezzare per originalità e scenografie particolari. Nel 2000 ha collaborato al ‘Festival Internazionale delle Sibille’ e poi è stata tra i fondatori di ‘Os aridum’, compagnia con cui ha riattivato il teatro storico ‘La Fenice’ di Amandola. Dal 2007 si è adoperata per conservare e diffondere le tradizioni locali, facendo parte dell’Associazione ‘La cucuma’, del ‘Filofest’ e della Pro loco di Amandola: ha allestito spettacoli di grande impatto e coinvolgimento, introducendo il genere ‘musical’ nel folklore. Da ricordare è pure il mini-festival dedicato alle problematiche femminili. Alberta è stata colpita da una malattia degenerativa a marzo 2020: non poteva parlare, ma continuava a scrivere per noi ‘Risate Sibilline’. A lei è dedicato il video che abbiamo ultimato a settembre 2021.

Classe III A