La storia di Luca Masiello. Dall’amore per la musica alla fisioterapia della mano

Ha una storia da musicista il fermano Luca Masiello, suonando uno strumento ha compreso l’importanza delle mani, il valore che ha la salute delle nostre mani nella nostra vita. Oggi Luca, 47 anni, è uno dei cinque fisioterapisti specializzati in riabilitazione della mano, sono 250 in tutta Italia, legati dall’iscrizione all’associazione italiana riabilitazione della mano. Oggi Luca, dopo aver studiato e lavorato in giro per l’ITalia, ha scelto di tornare a Fermo: "Per diventare fisioterapisti della mano c’è un master dedicato che si tiene solo a Roma una volta ogni 2 anni, poi ci sono le ore di frequenza in ambulatori della mano, più di 500 ore, e corsi continui durante l’anno, per poter avere la certificazione. È una specializzazione molto di nicchia. L’associazione, nata 15 anni fa, ammette solo chi ha fatto questo percorso e non può affrontare altri tipi di fisioterapia". Luca spiega che i cinque professionisti delle Marche lavorano nel privato, due sono a Torrette dove sembra che il centro mano sia in chiusura: "Noi lavoriamo a stretto contatto con Torrette, la nostra azione vale per i pazienti in fase post operatoria o post trauma, oppure per un intervento conservativo, per ritardare o evitare l’operazione di tunnel carpale o dito a scatto".

Luca spiega che per situazioni così specifiche la riabilitazione generica che non serve: "La nostra procedura è settoriale e molto specifica, abbiamo protocolli precisi e passaggi chiari, su 10 interventi di tunnel carpale o di rizoartrosi, sei si possono risolvere senza un intervento. Vedo anche persone che hanno svolto la riabilitazione in strutture convenzionate e poi sono costrette a ricominciare da capo perché non hanno risolto i loro problemi. Quello che facciamo è provare a far capire alle persone che ci sono passaggi chiari, sappiamo tutti il valore delle nostre mani. Io da musicista ho vissuto e studiato a Siena, ho fatto la mia tesi di laurea proprio sulla riabilitazione della mano del musicista, mi sono innamorato di questo percorso". Ex studente del liceo classico Annibal Caro, ha studiato ad Ancona e poi a Roma, ha vissuto a Grosseto, ogni anno è al congresso nazionale di Milano con i chirurghi della mano, per continuare a studiare e vedere come si possono aiutare le persone: "E’ un mondo affascinante, infinito, infinito, le novità sono continue e bisogna avere anche contatti all’estero. Nelle Marche ho due colleghi a Pesaro, uno a San Benedetto, l’ultima collega si è formata a Civitanova. Sul sito dell’Airm ci sono informazioni su come affrontare un percorso di riabilitazione specifico, ogni mese vedo almeno un paio di pazienti con la mano rovinata, polsi e dita bloccate. In Toscana e in Emilia Romagna, dove sono i centri migliori per la mano, mandano prima dell’intervento in riabilitazione, il primo giorno post operatorio si inizia la fisioterapia. Negli ospedali di periferia non succede".

Angelica Malvatani