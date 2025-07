La storia fermana di Cristina di Svezia. Il forte legame col cardinale Azzolino

Il libro di Annarosa Mattei "La Regina che amava la libertà: storia di Cristina di Svezia dal Nord Europa alla Roma Barocca, con prefazione di Claudio Strinati" e i legami con Fermo. La regina errante, la regina senza regno ma soprattutto la regina amante della libertà: Cristina è una donna libera, amante della pace – fu la vera artefice della pace di Westfalia, ha una visione moderna dell’Europa, è l’Atena del Nord, amante della cultura, dell’arte, del collezionismo, capace di scelte dirompenti, abdicazione al trono e conversione al cattolicesimo. Così ne dipinge il ritratto storico e psicologico Annarosa Mattei, che parla con passione e competenza di Cristina, come di un’eterna "ragazza", animata dall’energia giovanile e sempre pronta a reiventarsi. La lega al cardinale fermano Decio Azzolino Il Giovane un’amicizia amorosa: una comunione di intenti, un sodalizio politico, culturale ed umano, che ben illustra Vera Nigrisoli Wärnhjelm, autorevole studiosa della regina, del cardinale Azzolino, della corte romana. Si tratta di una storia europea, sottolinea la Nigrisoli, di cui è parte anche Fermo, con il cardinale Azzolino, con i fermani alla corte e con la stessa biblioteca civica fermana, dedicata alla regina Cristina, come omaggio e lascito intellettuale e morale del cardinale alla regina, uniti anche nella morte avvenuta nel 1689, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. La città di Fermo parte di questa storia europea anche attraverso l’urbanistica, così illustra Walter Scotucci medico e storico dell’arte, parlando di Palazzo Rosati-Azzolino, della straordinaria fioritura economica, artistica e culturale della città nel Rinascimento che vede grazie ad Antonio da Sangallo Il Giovane l’edificazione del Palazzo su commissione di Giovanni Francesco Rosati. Eredità architettonica raccolta nel Seicento che, grazie a Caterina Azzolino, sorella del cardinale Decio e ricca vedova Vinci, trasforma Palazzo Rosati in Palazzo Azzolino, per una dimora nobiliare di prestigio, degna del personaggio cardinalizio.

I medici di corte romana della regina, personaggi fidati, in gran parte originari di Fermo e della Marca che il cardinale Azzolino inserisce a corte, per controllare la regina, proteggendola dai suoi eccessi nella Roma tardo-secentesca sotto l’occhio attento della curia pontificia, sono al centro dell’intervento di Fabiola Zurlini, vice-reggente e responsabile Scientifica dello Studio Firmano. Non solo il più famoso Romolo Spezioli a cui è dedicata la civica biblioteca fermana per il prestigioso lascito di opere di medicina e scienza, ma anche Cesare Macchiati di Carassai che accompagna la regina nei viaggi nel Nord Europa, Giuseppe Bazzani di San Giusto e Giuseppe Spezioli, medico e fratello minore di Romolo, con carriere professionali brillanti nel network delle istituzioni mediche romane.