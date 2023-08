La storica sagra della bruschetta di Fermo compie 48 anni

È una delle sagre più antiche della regione, di sicuro la più antica della città, tra le più sentite e vissute. Si apre stasera l’edizione numero 48 della storica sagra della bruschetta, a Santa Caterina, il quartiere che ancora festeggia la vittoria del palio e che così mette insieme festa su festa. Tutti si mettono in gioco, partendo da un po’ di pane abbrustolito e condito con l’olio, centinaia i volontari che si adoperano per rendere i giorni da martedì a domenica un momento indimenticabile. Si comincia oggi alle 15 con il torneo di bocce, alle 17 l’apertura della pesca di beneficenza, alle 19,30 aprono gli spazi per mangiare, stasera si preannuncia un momento di divertimento, con la consueta ottima cucina, allo stand gastronomico ci saranno le ricette tutte in salsa fermana, specialità del giorno trippa e penne alla norcina. Sul palco commedia dialettale brillante ‘Vasta che se Magna’ della Compagnia Amici Del Teatro Fermano, regia di Luisa di Marte. Domani, per la serata dei tortellini al fumè, di scena la cover band di Jovanotti, Jovanotti Fortunati, mentre giovedì 24 agosto ci si diverte con la serata danzante condotta da Elo Gobbi group. Nel menu i mitici e ambitissimi gnocchi casarecci, che venerdì lasceranno il posto alle mezze maniche alla marinara e al pesce fritto, con la musica de I pupazzi. Sabato sera la sfida musicale tra artisti esperti che si misureranno nei panni delle più grandi star, per il ‘Je ressumiglio show plus’. Alle 22 parte la quindicesima edizione della grandiosa caccia al tesoro, a premi. Nel menu, le chitarrine alla ‘mbriaca ma tutte le sere è possibile gustare le bruschette, appunto, ma anche le penne all’arrabbiata, gli arrosti, i panini con la salsiccia. Domenica alle 16 la caccia al tesoro è dedicata al ricordo di Gabriella Simoni e vede protagonisti i più giovani, dalla prima media al terzo superiore. In serata di balla con la Macchiati band, per finire con i giochi pirotecnici. Il menu prevede gli gnocchetti allo speck, rucola e pomodoro.