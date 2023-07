La strada Valdaso si allarga a Montefalcone: camion e auto in salotto

"A mio avviso, ci sono tutte le condizioni di non conformità al codice della strada. Se i lavori saranno realizzati, uscendo di casa avrò i piedi già in strada". Gabriele Iozzi, residente in via San Biagio, a Montefalcone Appennino, ha ricevuto un ordine di esproprio di una parte di terreno proprio di fronte alla sua casa, per consentire l’ampliamento della carreggiata della strada 433 Valdaso, gestita dall’Anas. "Il progetto di ampliamento risale al 2018 – racconta – e in più occasioni ho fatto rilevare le criticità, ma il 17 luglio l’ente attuatore ha provveduto a dare seguito all’esproprio della fascia di terreno di mia proprietà. Allo stato attuale, la distanza tra il portone d’ingresso della mia abitazione e la strada Valdaso è di 2 metri e 80 centimetri. Se il progetto sarà realizzato, si ridurrà a 84 centimetri. Anzi, ad essere precisi, oltre a ridurre gli spazi, dovrà essere demolito anche il terrazzo posto sopra alla porta d’ingresso. Come frontisti, io e il mio vicino ci siamo opposti, ma sembra che la pratica stia ancora proseguendo". Così Iozzi si è rivolto a un legale e ha inviato una lettera al presidente della Provincia di Fermo. "Se l’obiettivo è di allargare la carreggiata – aggiunge –, si possono eseguire lavori di ampliamento anche sul versante opposto. Anzi, trattandosi di terreno agricolo, il costo dell’esproprio sarebbe inferiore. Quando un privato deve costruire una struttura, deve essere molto attento a rispettare le distanza minime dalla strada e da altri edifici, in questo caso invece non è stato usato lo stesso criterio, senza considerate i disagi che subiremo a contatto con una strada trafficata. A mio avviso, l’ente attuatore non ha rispettato le procedure tecniche, né certo i diritti fondamentali di tutela della proprietà privata". Alessio Carassai