La Sutor è inarrestabile: battuta anche Jesi. P.S.Elpidio ko, l’Infoservice sbanca Termoli

Capolavoro cestistico quello messo in atto dalla Sutor tra le mura amiche. Battuta agevolmente la Taurus Basket Jesi nella partita valevole per il diciottesimo turno del campionato di Serie C Unica girone Marche-Umbria. Bella, affamata e feroce, è questa la Sutor che si presenta in campo sin dalla palla a due e il parziale di 15-0, con tutti i componenti del quintetto a segno. Jesi si mette a zona, ma Luca Quinzi la buca con un netto 2/2 dall’arco rendendo vano ogni sforzo difensivo degli ospiti. A fine primo periodo il punteggio è di 28-5 a favore dei padroni di casa. Nella seconda frazione il copione non cambia di una virgola. Coach Coen ruota gli uomini trovando buone risposte da Verdecchia e nel frattempo Quinzi continua il suo personale show di serata, fatto di veloci penetrazioni e conclusioni da lontano. Marchioli non vuole da essere da meno e con tre triple consecutive spedisce la Sutor sul + 30 a metà gara (50-20). La lunga sosta non mina affatto le certezze tattiche dei gialloblù, che mantengono alta la guardia e non concedeno nulla agli avversari, Gasparini certifica il suo momento di forma trovando i punti che tengono la Taurus a distanza di sicurezza, permettendo così alla squadra di gestire con tranquillità il vantaggio accumulato. L’ultimo quarto ha poco da dichiarare alla partita, entrano in campo anche i giovanissimi Strappa e Mandozzi, con quest’ultimo che bagna il suo esordio con una tripla dall’angolo che fissa il punteggio finale di 82-53 a favore della Sutor.

Per il Porto Sant’Elpidio Basket è arrivata una netta sconfitta fra le mura amiche ad opera della capolista solitaria Svethia Recanati. Sfida sempre saldamente in mano ai leopardiani sospinti da tanti supporters arrivati nella località rivierasca. Per Recanati si tratta del 17° successo su altrettanti match disputati, grazie ad un’attenta difesa e ben 5 atleti in doppia cifra. Nel primo parziale i padroni di casa cercavano di rimanere attaccati ai leopardiani con Fabi sugli scudi, e dopo il – 6 dei primi 10’ arriva all’ inizio della seconda frazione di gioco l’aggancio sul 26-26 con le triple di Sagripanti e Fabi. A questo punto gli ospiti sospinti da Sabbatini e Clementoni si producono in un perentorio allungo fino al 44-28 di metà sfida. Recanati oramai lanciata verso l’ennesimo exploit e dopo 30’ il tabellone è già una sentenza segnando 74-47. Gli ultimi 10’ vede la presenza sul parquet di tutti gli effettivi, con la partita che si chiude sull’ 89-64 per la capolista.

L’Infoservice Sambenedettese basket batte un colpo e sbanca il difficile campo dell’Air Basket Termoli dove fino ad ora aveva vinto solo la capolista Vasto. Grandissima prova dei rossoblù che hanno mostrato gli eccellenti progressi tecnico-tattici della gestione Tempera uniti ai progressi atletici grazie all’ottimo lavoro della Professoressa Cappelli. I rossoblù si presentavano in Molise con i nuovi arrivi Sgura e Tongue Zuko ma privi di Maiorana vittima di un’altro brutto ricatto. Dopo una partenza difficile i rossoblù si rimettevano in carreggiata restando in scia ai padroni di casa per tutto il primo tempo. Il secondo tempo è stato un susseguirsi di emozioni e continui ribaltamenti di fronte in un palasport infuocato dal tifo dei locali. Fenomenali nel finale di gara le giocate di Raul Cardenas, un vero incubo per la difesa termolese. Dopo la tripla del pareggio di Rupil era decisiva la risposta di Bassetti, con il canestro decisivo da 3 punti. L’Infoservice Sambenedettese tornerà in campo sabato 20 gennaio alle ore 18:30 al Palaspeca contro il Lanciano per dare continuità alla gara di Termoli e per puntare a riavvicinarsi alla zona play-off.