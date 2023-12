La tassa di soggiorno si estende a tutto l’anno: "Importante per il turismo"

Una tassa che però vale come il riconoscimento di città a vocazione turistica. È ormai un provvedimento stabile per il comune

di Fermo quello della tassa di soggiorno,

ogni anno vale una cifra di circa 60

mila euro che poi vengono reinvestiti sulla promozione turistica. Un costo di 20 centesimi a notte per chi soggiorna nelle strutture ricettive, 50 centesimi a notte per chi occupa le aree camper, cifra che non è stata ritoccata fino al 2022 ma che nel 2023 è diventata di 50

centesimi per i turisti e di un euro per i camperisti, con una seconda significativa modifica.

La Giunta comunale ha stabilito infatti

nei giorni scorsi che la tassa di soggiorno si pagherà dal 1 gennaio al 31 dicembre, finora il provvedimento valeva solo dal 15 giugno al 31 agosto. Questo perché Fermo punta sulla destagionalizzazione, su presenze turistiche

tutto l’anno, legate alle grandi mostre ma

anche al Natale che è ormai punto di

riferimento in Regione. "La tassa è stata

sospesa per gli anni del Covid, come era ovvio, ha spiegato l’assessore al bilancio Alberto Scarfini, oggi però siamo davvero tornati protagonisti dei flussi turistici e dunque è importante che ci sia anche questo riconoscimento. Sappiamo che nelle grandi città turistiche le cifre sono molto più alte, si paga direttamente in struttura ed è un’abitudine per

chi viaggia. Diamo valore al percorso

turistico che siamo in grado di

offrire"

a. m.