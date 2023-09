La tassa per i rifiuti, un nuovo esonero

È una delle tasse più importante per le famiglie, quella che si paga sui rifiuti. La Tari è un contributo che il comune di Fermo permette di pagare anche in tre rate, in questi giorni l’amministrazione comunale fa sapere di aver confermato l’esonero dal pagamento della terza rata Tari 2023 per le famiglie in difficoltà. A breve verranno pubblicati il bando ed il modello di domanda. Per poter beneficiare dell’esonero dal pagamento della terza rata, l’Isee del nucleo familiare dovrà essere inferiore ai 19 mila euro e la famiglia dovrà essere residente in città. Il sindaco Paolo Calcinaro spiega che è un’idea che va avanti da sette anni e che oggi diventa particolarmente significativa, in un tempo di difficoltà per i più fragili. Già il comune è intervenuto per sostenere nel pagamento della tassa si rifiuti chi si è trovato in condizioni delicate, soprattutto nel periodo della pandemia. L’assessore al bilancio Alberto Scarfini conferma anche che la Tari resterà ridotta per chi dimostrerà di avere figli universitari che vivono lontano da Fermo e che non saranno conteggiati ai fini della tariffa.