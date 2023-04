La tassa rifiuti rimane invariata Ma sul Pnrr la minoranza si interroga

Tari invariata. Nonostante inflazione e caro bollette. Anche le domande per scuolabus, mensa, nidi e palestre non hanno subito incrementi. Consuntivo sano con 13 milioni e mezzo di euro di risultato di amministrazione che contempla tante voci, tutte orientate alla crescita della città, al supporto delle fasce più fragili, dai servizi sociali ai lavori per lo sviluppo di Fermo. Un risultato positivo, commentato in consiglio comunale dal sindaco Paolo Calcinaro: "in un anno di aumenti e inflazione, ha detto il primo cittadino, abbiamo votato un atto che mantiene la Tari invariata. Dopo aver tenuto ferme le tariffe di scuolabus, nidi, palestre e mensa. Dopo un anno difficile credo sia un segnale positivo per i fermani". L’assessore al bilancio Alberto Scarfini ha spiegato che si parla di impegno sui servizi sociali "con fondi arrivati a 6 milioni di euro, aumentati di 500 mila euro rispetto al 2021, di cui ben un milione e mezzo per la disabilità che riteniamo di grande importanza perché rappresentano un supporto ed un’attenzione non indifferenti, l’accoglienza con il progetto Sai per ucraini e afghani, la possibilità di poter avere un maggior numero di assistenti sociali, l’edilizia scolastica con, solo per fare alcuni esempi, gli adeguamenti sismici delle scuole, vedi Don Dino Mancini e S. Andrea, i lavori alla Monaldi, le opere con risorse Pnrr per tanti interventi e lavori pubblici che sono noti e riguardano l’intera città, le azioni per l’ambiente, la variante di Campiglione, le tante iniziative ed eventi anche di caratura nazionale della cultura, del turismo, dello sport e del commercio". Secondo Sandro Vallasciani, consigliere del Partito Democratico, i conti del comune invece non tornano e per questo il gruppo ha votato contro il rendiconto di gestione del bilancio 2022 e la variazione al bilancio di previsione 2023. Vallasciani spiega che il rendiconto determina un avanzo di amministrazione di oltre 13 milioni di euro di cui gran parte di esso risulta vincolato per fondo crediti inesigibili ed altre partite vincolate, ragione per la quale la solo parte utilizzabile è di poco sopra ad un milione di euro. Il Pd parla di un bilancio gestito per un anno con 67 variazioni, "che danno l’idea di una gestione finanziaria convulsa". Vallasciani ha espresso preoccupazione anche per la gestione dei tanti contenitori che saranno realizzati coi fondi Pnrr, dal mercato coperto al Fontevecchia fino all’ex conceria: "Edifici che una volta completati avranno bisogno di un accurato progetto di gestione che non si riverberi negativamente sulle casse comunali. Il rischio sarà quello di essere costretti a chiuderli poco tempo dopo averli inaugurati per mancanza di risorse".