La tecnologia al servizio delle idee "Vi presentiamo ’LiberaMente’"

Nasce Newspse, associazione di promozione territoriale di cui fanno parte Giorgio Marcotulli, Valentina Totò, Mirea Ercoli, Jenny Pecorari, e si presenta con il primo di una serie di progetti che possano aumentare e stimolare le idee che guardano al futuro, dal titolo ‘LiberaMente’, in programma il 24 febbraio al Teatro delle Api. Si tratta di un progetto reso possibile anche grazie alla collaborazione con l’elpidiense Alessandro Carlorosi (esperto di heritage aziendale) che condurrà l’incontro del 24 febbraio, dove sarà ospite Giancarlo Orsini, training e learning Manager di Banca Mediolanum (partner del progetto con i family banker Fausto Mangiaterra e Piergiorgio Colucci che collaborano all’evento). "L’intenzione è quella di stimolare il tessuto sociale locale, imprenditoriale e non, attraverso tutta una serie di opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico ma non solo, che possono fungere da motore per una evoluzione imprenditoriale, o una ristrutturazione aziendale o, appunto, per sviluppare nuove idee" spiega Giorgio Marcotulli, promotore dell’evento in veste di cittadino, di consigliere comunale e di imprenditore, nonché come principale fautore di una associazione che è della città "e non di area".

Proprio perché l’obiettivo di ‘LiberaMente’ è di parlare a chi vuole progettare il proprio futuro, la mattina del 24 febbraio, al Teatro delle Api, il pubblico di Orsini sarà composto dagli studenti del polo ‘Urbani’, "e ringrazio la dirigente, Laura d’Ignazi, per la collaborazione e per aver accolto con entusiasmo questa possibilità" dice Marcotulli. La serata (ore 21,15), invece, sarà aperta al pubblico (ingresso libero, ma necessaria la prenotazione tramite QrCode sulla locandina). Sono stati invitati anche gli amministratori comunali. "Orsini parlerà di megatrend e fornirà strumenti utili a comprendere e affrontare il cambiamento che ci attende nei prossimi 20-25 anni, fornendo una visione del domani a giovani e imprenditori. La nostra idea è di dare una continuità nel tempo a questo format" conclude Marcotulli che, per l’occasione, accompagnerà Orsini anche in alcune aziende della città.

m. c.