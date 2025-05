La terza edizione di ’Coloriamo di Rosa’ a Monte Urano

Un grande successo di partecipanti per la terza edizione di "Coloriamo di Rosa" organizzata nella giornata di domenica dall’Avis di Monte Urano per sensibilizzare in merito al dono ma anche per far conoscere le bellezze del territorio. Tanti, donatori e non solo, provenienti dai tanti comuni della zona con la presenza significativa delle altre Avis comunali della provincia. Gli onori di casa sono stati fatti dal neo presidente Avis Monte Urano Ettore Canali che ha sottolineato l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del dono e sulla volontà di far conoscere l’associazione mentre la vice presidente Simona Tomassetti ha spiegato come l’evento sia nato per stimolare i cittadini, in particolare i donatori, a riscoprire la bellezza del territorio ed a promuovere l’importanza dell’attività fisica. Presente il primo cittadino Andrea Leoni che ha posto l’accento sull’attività proposta dal territorio con la delegata dell’Avis provinciale Monica Mancini a portare il soluto della presidente Elena Simoni. Camminata iniziata in Piazza della Libertà con il territorio spiegato da Vincenzo Mandozzi e durante il percorso c’è stata la possibilità di vistare diversi luoghi di interesse. Partendo dalla Chiesa di San Michele Arcangelo, guidati da Chiara Vallesi, che ha illustrato le opere d’arte presenti all’interno ma anche disquisendo in merito alla nascita di questa chiesta, tra il 1872 e il 1879, su progetto del celebre architetto Giovan Battista Carducci. Continuando nella camminata anche la visita alle tele presenti nella Chiesa di San Rocco per poi concludere l’itinerario presso la Chiesa di San Giovanni e proprio qui, nel meraviglioso giardino vicino, si è conclusa la camminata con un momento conviviale per tutti i partecipanti. Un evento che ha riscontrato una grande partecipazione, rafforzando il legame tra la comunità e l’Avis, promuovendo salute e solidarietà.