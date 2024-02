La tradizionale raccolta fondi della Caritas

La Quaresima per l’Arcidiocesi di Fermo è sempre stato un tempo di speciale attenzione e cura verso i più bisognosi, a sostegno delle situazioni di disagio o di progetti di pace. Anche per il 2024 si rinnova la richiesta di collaborazione a tutti coloro che vorranno, con due attenzioni particolari: una colletta nazionale a favore della Terra Santa in programma domenica ed una colletta a favore dei progetti della Caritas Diocesana nelle altre domeniche. Alla proposta nazionale si affianca la tradizionale Quaresima di carità che ogni anno viene preparata come occasione diocesana di riflessione ed impegno concreto. Tre i settori di intervento: il lavoro e la disoccupazione (anche giovanile), il disagio abitativo e l’impegno e la testimonianza della carità all’estero.