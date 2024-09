La tradizione dell’Itet . Cartelle e materiali consegnati agli alunni del corso geometri

Un incontro che vale un augurio per l’anno che si apre e per la professione che verrà. Da oltre 10 anni la tradizione si ripete al Corso Geometri di Fermo, ora corso Cat Costruzioni Ambiente Territorio, dell’Itet Carducci Galilei di Fermo: la consegna ad inizio anno scolastico delle cartelle con il materiale da disegno con il logo del Collegio dei geometri. Iniziativa che con grande generosità i geometri professionisti ripetono ogni anno per accogliere i nuovi studenti del primo anno, per raccontare loro la professione che si apprestano ad imparare. Quest’anno presente anche la nuova dirigente Francesca Iormetti che, salutando i ragazzi e ringraziando il Collegio dei geometri di Fermo, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione che permette alla scuola di offrire un valore aggiunto al percorso formativo dei futuri geometri. Il presidente del collegio Tiziano Cataldi ha presentato le innumerevoli opportunità lavorative che il settore edilizio e non solo offre ai futuri geometri, ribadendo la oramai proverbiale e collaudata disponibilità ad accogliere tirocinanti negli studi tecnici degli iscritti al Collegio. Tirocinanti che sono diventati "introvabili", come recita lo spot pubblicitario nazionale sponsorizzato dalla Fondazione nazionale dei geometri per invitare ad intraprendere una professione che in Italia ha sempre più richieste. Il vicepresidente Marco Catini ha ribadito la disponibilità a svolgere attività di supporto alla didattica offrendo agli studenti la possibilità di conoscere ed utilizzare strumentazione all’avanguardia, da lui stesso messa a disposizione, insieme ad una esperienza professionale che permetta agli studenti, nel corso dei cinque anni, di saggiare in anteprima le potenzialità della professione. Innumerevoli infatti sono le attività che il corso offre agli studenti: dalle visite di cantiere ai rilievi con droni e laser scanner di ultima generazione, incontri con esperti della bioedilizia, lezioni con esperti nella sicurezza, visita a ditte di vendita materiale edilizio, visita ad aziende nel settore delle costruzioni in legno. La consegna delle cartelle ha visto una rilevante partecipazione anche dei genitori degli allievi che hanno apprezzato l’iniziativa e le attività future che vedranno coinvolti i loro figli, grazie a questa sinergia tra il Corso Cat e il Collegio dei geometri di Fermo. La dirigente ha concluso la cerimonia augurando agli allievi di percorrere i cinque anni di formazione scolastica con la stessa passione e l’interesse che hanno visto nei professionisti geometri presenti e che costituiranno per loro dei punti di riferimento, presenti e futuri, nell’entusiasmante professione del geometra.