La tradizione non si scorda. Gli studenti e il vino cotto

Sono i giorni in cui in campagna si produce il vino cotto, un vino dolce e suadente, perfetto per accompagnare dolci e castagne. Una preparazione rurale, tramandata nelle famiglie contadine e dal forte valore simbolico, ripresa dagli studenti della classe 5ª Produzioni e Trasformazioni dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare Agroindustria della scuola Iti Montani di Fermo. I ragazzi, che studiano nella sede distaccata di Montegiorgio, si sono prodigati nella produzione di vino cotto, una tradizione fondamentale del territorio, usufruendo del laboratorio e delle conoscenze messe a disposizione dalla scuola stessa.

Durante la mattinata i ragazzi, seguiti dai loro docenti di indirizzo, hanno iniziato il processo di produzione di uno dei vini più buoni e amati nel nostro territorio e non solo. Gli studenti hanno raccontato il procedimento seguito per arrivare al prodotto finale: "Innanzitutto abbiamo versato il mosto da due dame di vetro in un recipiente in rame. Da qui abbiamo portato il mosto a bollitura controllando periodicamente il grado zuccherino. Raggiunta la misura ideale, è stato poi schiumato e raffreddato prima di essere rimesso nelle due dame iniziali".

Un procedimento, questo, che ha origini antichissime nel territorio marchigiano, ma con una grossa impronta il quello fermano. Il vino cotto compare per la prima volta in una commedia dell’autore latino Plauto, nel 191 avanti Cristo, dove viene descritto come bevanda servita nei migliori banchetti. Bevanda tipica dei piceni si diffonde nel territorio delle odierne Marche e Abruzzo, dove è tutt’oggi parte della tradizione.

"Il vino cotto più invecchia, più è buono", hanno concluso i ragazzi riportando la loro esperienza. Ora si tratta solamente di aspettare il tempo giusto per poter assaggiare quello che siamo riusciti a realizzare. Commenta la dirigente scolastica Stefania Scatasta, in riferimento al lavoro della classe 5ª Produzioni e Trasformazioni dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare Agroindustria della scuola Iti Montani di Fermo: "Sono compiti di realtà che rendono la misura di quanto i ragazzi siano già in grado di rendere concrete le loro conoscenze. La sapienza dei nostri docenti è la guida ideale per un percorso alla scoperta delle nostre tradizioni, saranno poi gli stessi studenti di oggi a portare innovazione e a migliorare sempre quello che ci viene tramandato dai nostri nonni. La trazione della sezione di Montegiorgio è quella di uno studio di altissima qualità, che proprio dalla sapienza antica affonda le sue radici".

Angelica Malvatani