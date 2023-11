La transizione energetica: "Obiettivo autoconsumo"

"Imprese protagoniste della transizione energetica: prospettive, sfide, opportunità" è il titolo del convegno che si è svolto al centro congressi di Villa Nazareth a Fermo organizzato dalla Cna in collaborazione con Camera di Commercio Marche e confidi Uni.Co. Un seminario che ha fatto registrare la numerosa partecipazione di tecnici, architetti, geometri e ingegneri, con lo scopo di analizzare il tema della sostenibilità energetica e della transizione ecologica, anche in relazione alla ricostruzione post sisma. La transizione ecologica come sfida e un’opportunità da cogliere tempestivamente, non solo per le grandi imprese, ricorda il direttore Cna Fermo Andrea Caranfa: "E’ un tema da presidiare attentamente, anche partendo con il rispetto di standard minimi. Sappiamo che esiste un gap tra la consapevolezza delle imprese e la volontà o possibilità di mettere in atto azioni concrete, ma vogliamo far passare il messaggio che si tratta di un percorso fattibile, oltre che vantaggioso". A chiarire lo stato dell’arte e la situazione normativa Barbara Gatto, responsabile del Dipartimento Politiche Ambientali di Cna: "Nel 2019 il Green Deal Europeo ha fissato l’obiettivo di raggiungere, tramite transizione verde, la neutralità climatica entro il 2050. La crisi del 2022, tra caro energia e caro materiali, ha inevitabilmente tracciato un percorso di sviluppo economico strettamente interconnesso alla transizione ecologica". Dei vantaggi per le pmi ha parlato Debora Cozza, commercialista impegnata sul fronte della consulenza alle imprese: "La sostenibilità strategica porta dei chiari vantaggi per l’azienda: economici, reputazionali, favorisce l’accesso a finanziamenti e aiuta le pmi a stare al passo con le big per essere maggiormente competitive". Il tecnologo Simone Forò ha illustrato alcuni esempi concreti di buone pratiche messe in atto dal comparto edile, soprattutto per quanto concerne la gestione e il riutilizzo dei materiali edili post sisma: "Di 70 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno da costruzioni, quasi 60 milioni vengono recuperati in maniera idonea, generando materiali pronti per una seconda vita. Progettando sostenibile è possibile costruire sostenibile". Antonini ha annunciato l’arrivo di un bando da 25 milioni di euro a sostegno dell’autoconsumo. P