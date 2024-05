La trasmissione ‘Linea Verde Tipico’ su Rai Uno fa tappa e Montegiorgio

La trasmissione ‘Linea Verde Tipico’ in onda su Rai Uno fa tappa e Montegiorgio, la puntata registrata qualche settimana fa, sarà mandata in onda sabato 18 maggio alle 11,30. E’ sicuramente una delle trasmissioni più eguite dal pubblico italiano sia per i temi che tratta, ma anche e soprattutto perché consente di scoprire le bellezze nascoste nei paesi di tutta la penisola. La troupe è arrivata con estrema riservatezza a Montegiorgio ed è stata accompagnata dall’assessore alla cultura Michela Vita e dal presidente dell’Archeoclub Francesco Pasquali in alcuni luoghi di particolare interesse: l’azienda ‘TerraPremia’, il piccolo e suggestivo borgo di Cerreto insieme al gruppo storico musicale ‘Errabundi Musici’, per arrivare al maestro restauratore Nicola Alessandrini. "Siamo felici che la trasmissione di Linea Verde Tipico abbia scelto Montegiorgio – sostiene Michela Vita – si tratta di un programma seguito e rappresenta una vetrina importante per Montegiorgio e le sue bellezze. La produzione che tratta temi ben noti in linea con la filosofia della trasmissione, ci aveva chiesto possibili itinerari. Noi abbiamo fatto una serie di proposte, alla fine per motivi di programmazione sono state fatte delle scelte".