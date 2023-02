Una scelta che provoca tristezza. È il commento di Sinistra italiana alla decisione di rappresentare per le scuole Traviata in forma ridotta, per ‘censurare’ una edizione rivisitata e attualizzata dell’opera di Verdi. Il coordinamento provinciale di Fermo di Sinistra italiana commenta: "L’opera originale, già nel 1853, sollevò lo scandalo ipocrita dei perbenisti: Violetta è una prostituta, ama in maniera pulita, invece. La sporcizia è in certe persone socialmente molto inserite, lei paga ogni prezzo, è indifesa e pura, vittima ella stessa dei pregiudizi che socialmente la pongono ai margini. È un’opera rivoluzionaria".