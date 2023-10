La tribuna del campo sportivo è inagibile: c’è l’ordinanza

Visto il vigente regolamento comunale di igiene e sicurezza il sindaco, Valerio Vesprini, ha emanato un’ordinanza per dichiarare l’interdizione totale della tribuna del campo sportivo di via D’Annunzio. Lo ha deciso dopo aver appurato che a seguito del sopralluogo dello scorso 14 settembre è stato evidenziato un degrado delle strutture portanti della copertura delle gradinate. Si è quindi proceduto ad una verifica più approfondita al fine di verificarne il mantenimento delle caratteristiche portanti. Esaminata la relazione conclusiva del 2 ottobre dalla quale si evince che le strutture potrebbero aver perso le caratteristiche di portanza a causa d un elevato grado di ammaloramento dell’acciaio, il sindaco dopo aver visto la relazione redatta il 19 ottobre, contenente l’ulteriore verifica di conferma effettuata il 14 ottobre da tecnici specialisti in strutture in acciaio, ha preso atto che le strutture potrebbero aver perso parte della loro capacità portante come indicato nella relazione citata e da non garantire più il livello di stabilità e sicurezza previsto. Da ultimo constatato che un possibile cedimento strutturale della copertura potrebbe mettere a rischio spettatori o persone presenti sulla tribuna; Vesprini ha ritenuto necessario inibire formalmente l’utilizzo delle gradinate della tribuna del campo sportivo di Via D’Annunzio.