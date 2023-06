La truffa online, due denunciati

Simulavano la vendita online di iPhone e si facevano versare denaro sul conto corrente senza mai spedire la merce. La truffa però è stata sventata dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio. I militari dell’Arma, a seguito di una querela formalizzata dalla vittima, hanno avviato degli accertamenti che hanno portato all’identificazione, di un casertano di 52 anni e una donna di Catanzaro di 40anni, entrambi pregiudicati. Per loro, al termine delle indagini è scattato il deferimento in stato di libertà per il reato di truffa tentata in concorso. I carabinieri, anche mediante l’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, hanno accertato che i due, in concorso tra loro, nel dicembre scorso, avevano simulato la vendita di un telefono cellulare iPhone 13 Mini da 256 GB, su un sito di negozi online, per un valore di 550 euro. Successivamente, tramite contatti telefonici, avevano indotto la vittima con artifizi e raggiri ad eseguire un bonifico di pari importo su un conto corrente a loro intestato. La parte offesa, dopo aver eseguito il bonifico, ha contattato il negozio e ha scoperto di essere stata truffata, riuscendo per tempo a bloccare la transazione.