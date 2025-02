La ‘Tsp Don Celso Pallavolo Fermo’ vince la Coppa Marche

Meritata soddisfazione per la ‘Tsp Don Celso Pallavolo Fermo’ per essersi aggiudicata la Coppa Marche maschile 2024-2025. Le gare si sono tenute presso la palestra Coni di Fermo dove la formazione fermana ha conquistato la vittoria sulla finale del 3 a 0 contro ‘Trasporti Frezzotti’ di Belvedere Ostrense. Le due finaliste hanno raggiunto l’ambita finale dopo aver sconfitto rispettivamente Argo Borgovolley Fano (3-1) e Axore Macerata (3-2).

La vittoria della Coppa Marche, arriva in un anno simbolico in quanto la ‘Don Celso’ ha organizzato l’evento in memoria del vecchio presidente Sergio Raccichini, scomparso un anno fa e ricordato anche alla presenza dei familiari, del sindaco Paolo Calcinaro, dell’assessore allo sport Alberto Scarfini, del presidente e consiglieri Fipav, rispettivamente Fabio Franchini, Maurizio Medico e Giuseppe Cupelli.

A conferire l’orgoglio alla squadra vincente, è stato lo svolgimento della gara, combattuta punto dopo punto e supportata da una numerosissima tifoseria da parte da entrambe le squadre. "I primi due set sono stati molto tirati fino alla fine - dicono dalla Don Celso – quando poi la squadra di casa ha saputo premere sull’acceleratore per chiudere i game".

Nell’albo d’oro della manifestazione, Tsp Don Celso Pallavolo Fermo, segue Riviera Samb volley.

Paola Pieragostini