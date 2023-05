La tutela del paesaggio nella Costituzione Due uscite tra natura e monumenti

Siamo quasi alla fine di un altro anno scolastico e, per nostra fortuna, abbiamo finalmente potuto riappropriarci in serenità di tante belle abitudini come quella del viaggio di istruzione e delle uscite didattiche. In coerenza con alcuni progetti scolastici che trovano ispirazione in particolare dalla nostra Costituzione (Art. 9) che "promuove la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e culturale" della nostra bella Italia, nell’ultima settimana di aprile abbiamo partecipato a due diverse uscite. La prima e più impegnativa è stata la ‘Settimana Verde’. Accompagnati dai nostri docenti ci siamo avventurati alla scoperta della cultura trentina e dei suggestivi paesaggi della Val Rendena dove abbiamo potuto praticare diverse attività sportive come: rafting, trekking, mountain bike e scalata. La cosa più bella è stata poter stare direttamente a contatto con la natura e la gente del posto. Abbiamo conosciuto le tradizioni e le origini di Pinzolo, il paese in provincia di Trento che ci ha ospitato. Oltre alle bellezze naturali abbiamo visitato anche i monumenti che costituiscono il patrimonio artistico della zona: tra essi il più affascinante è la ‘Danza Macabra’ di Simone Baschenis. La seconda uscita, ha avuto come mete principali la rocca di San Leo e il museo storico minerario Sulphur di Perticara. A San Leo la guida ci ha fornito tutte le informazioni storiche e le curiosità riguardanti la rocca, famosa anche perché legata alla figura del mago e avventuriero Cagliostro che qui venne imprigionato e morì. Dopo aver visitato la rocca di San Leo ci siamo diretti a Perticara al museo Sulphur, una ex miniera di zolfo. Il museo ha un’origine piuttosto recente ed è considerato il primo esempio di archeologia industriale in Italia. Grazie alle spiegazioni della guida abbiamo approfondito temi relativi alla mineralogia e alla dura vita in questa miniera.

Classe II C