La Valdaso alla Borsa Mediterranea del Turismo

Impegno congiunto, tra Tu.Ris.Marche ed Ecomuseo della Valle dell’Aso, presenti alla Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt) di Napoli, una delle più importanti fiere del settore turistico in Italia, per promuovere il territorio della Valdaso. Durante la fiera, le due preziose realtà fermane, hanno presentato un’offerta turistica che coniuga esperienze autentiche, enogastronomia e turismo sostenibile, con un focus particolare sulla narrazione dei borghi e sul turismo esperienziale. Attraverso incontri con operatori del settore, la delegazione marchigiana punta a creare nuove collaborazioni e favorire la commercializzazione di pacchetti turistici dedicati alla Valdaso. Grazie alla sinergia con le imprese agroalimentari locali e l’Unpli Marche, è stato creato un esclusivo spazio degustazione dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio, che ha conquistato il palato dei numerosi operatori presenti. Presso lo stand messo a disposizione dalla Regione Marche e Atim, Tu.Ris.Marche ha avuto l’opportunità di dialogare con agenzie e tour operator nazionali e internazionali, rafforzando il network e le prospettive di sviluppo turistico per il territorio. Attenzione particolare è stata dedicata alle attività collegate al wedding tourism, integrate in rete territoriale su quasi tutta la Valle dell’Aso.

Paola Pieragostini