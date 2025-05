La variante al piano regolatore diventa motivo di condivisione

La variante al Prg a cui stanno lavorando amministratori e tecnici comunali, e progettisti è stata oggetto di un momento di partecipazione e condivisione riservato principalmente ai cittadini di domani, ovvero agli studenti delle terze classi dell’Istituto Comprensivo cittadino. Un incontro che si è rivelato interessante, ricco di proposte e al quale sono intervenuti, oltre ai ragazzi ben preparati e propositivi delle terze medie, anche i loro docenti, la dirigente scolastica Chiara Cudini, oltre all’assessore all’urbanistica, Lucio Melchiorri, al consigliere comunale Cristiana Strappa, al responsabile del settore Urbanistica, Marco Pantanetti e ai progettisti.

"I giovani concittadini hanno illustrato le loro idee – riferisce il sindaco Endrio Ubaldi (assente per altri impegni istituzionali) – per dare suggerimenti in vista della variante al Prg. Tra le altre cose hanno proposto di avere piste ciclabili, un centro storico pedonalizzato, più aree verdi, aree di sgambamento cani, un maggiore ricorso ai pannelli solari e altro. E’ stato un bellissimo ed interessante confronto, frutto di un lavoro molto scrupoloso condotto dagli studenti insieme ai loro docenti, di cui cercheremo di tener conto".