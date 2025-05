La variante al piano spiaggia, ecco le novità per l’estate

Approvata dalla giunta municipale la variante alle Norme tecniche attuative relative al Piano particolareggiato di spiaggia. Ne dà notizia l’assessore al Demanio Fabio Senzacqua, il quale spiega che l’intervento si è reso necessario per correggere refusi ed errori materiali presenti nel documento, ma, soprattutto, per aggiornare, chiarire e semplificare il quadro normativo e procedurale che regola l’uso e la gestione del litorale: "Con questa variante – aggiunge l’assessore – mettiamo ordine e rendiamo più funzionali le regole che disciplinano uno dei beni pubblici più preziosi per la nostra città".

Uno degli aspetti più significativi introdotti riguarda la possibilità, per gli operatori del settore, di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche negli spazi esterni, purché entro i limiti dell’area edificabile. Il testo aggiornato, inoltre, introduce una serie di precisazioni operative per rendere l’interpretazione delle norme più immediata e meno soggetta a dubbi.

Tra le modifiche apportate figurano l’adeguamento delle dimensioni dei gazebo, che sono ora ammessi fino a 16 metri quadri solo in determinate aree della concessione e la possibilità di chiusure temporanee, con tende removibili o vetrate amovibili per proteggersi dagli agenti atmosferici.

Infine, la variante chiarisce la possibilità per l’Amministrazione di realizzare giochi acquatici entro i 300 metri dalla costa, previo parere della Capitaneria, anche quella di installare temporaneamente attrezzature mobili per spettacoli viaggianti con finalità sociali. Le nuove norme entreranno in vigore a fine giugno, in tempo utile per assicurare un avvio ordinato e vivibile della stagione estiva, garantendo certezze per gli operatori e qualità nei servizi – conclude Senzacqua - . Porto San Giorgio conferma di voler crescere tutelando il suo patrimonio ma anche sostenendo chi lavora e investe sul nostro litorale".

A seguire, nei prossimi mesi, si interverrà anche sul Piano spiaggia vero e proprio con un aggiornamento necessario per adeguarlo al Piano GIZC regionale e risolvere alcune questioni in attesa di definizione, nell’ottica di una maggiore chiarezza e coerenza normativa. La variante permette anche la possibilità al Comune di stipulare convenzione con associazioni o cooperative che prestano servizi ai diversamente abili".