La vecchina più attesa dell’anno arriva dal tetto con tanti dolci

Un successo. L’avevamo preconizzato per la festa della Befanaa Porto San Giorgio, se il tempo non avesse fatto le bizze. Così è stato.

E poi piazza Marina dove si è svolta era abbastanza riparata dalla nebbia ieri pomeriggio abbastanza fitta specie verso le 16,30 quando la diffusione di musica e di un video annunciavano l’inizio da lì a poco.

"Befane che distribuzione caramelle ai bambini, musica, proiezione di video: le cose di sempre", il commento acido e ingiusto di un cittadino, dimenticando di citare la distribuzione pure di cioccolato caldo, l’approccio sapiente delle befane con i tanti bambini presenti forse stupiti della loro bruttezza, ma non impauriti e le animazioni di cui sono stati protagonisti gli artisti di strada della Compagnia dei Folli.

Il loro è stato un ritorno a Porto San Giorgio dopo che per alcune edizioni della festa invece di far calare la befana dal tetto l’hanno sollevata da terra e tenuta sospesa col braccio meccanico di una ruspa. Dissacrante! Invece con i folli la calata ieri c’è stata, eccome: dalla mansarda di un edificio di sette piani in pieno centro. E’ stato il momento clou e davvero elettrizzante della manifestazione, con tutti i bimbi quasi immobili a guardare le acrobazie delle befane con gli occhi pieni di stupore. Due appunto le befane a scendere da quell’altezza con delle corde, seguendo percorsi diversi: una in maniera verticale, l’altra obliqua atterrando sul palco allestito davanti all’ex cinema Excelsior. Appalusi.

E le befane non sono mancate in altri comuni seppur più piccoli della provincia.

È il caso di Altidona dove la vecchina più attesa dai bambini ha animato il centro storico e fatto divertire tutti i più piccoli che l’hanno aspettata per ricevere doni e dolci. Anche in questo caso l’inizitiva è stata un vero successo.