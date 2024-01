‘La Vetrina del Natale’ . Ecco i premiati

Si è conclusa l’esperienza del Villaggio di Natale che, la pista di pattinaggio e il mercatino, ha animato le festività in città, attirando in piazza Garibaldi un gran numero di persone, richiamate anche dalle tante iniziative promosso. Di pari passo, si è concluso anche il contest fotografico per ‘La Vetrina del Natale’ e, in base ai click ottenuti dalle foto delle vetrine addobbate per il periodo di festa e pubblicate sulle pagine social dell’assessorato, sono state decretate le tre più belle: 1° classificato il bar ‘La Perla’, 2° Savà Boutique; 3° Carla Cerolini di Twill. A loro, il vicesindaco Andrea Balestrieri ha consegnato una targa offerta da Linea Oro Gioielleria, con tanto di ringraziamento per l’impegno profuso nell’abbellire le vetrine e, di conseguenza, contribuire a rendere più efficace l’atmosfera natalizia della città. Da parte dell’assessore al commercio, Maria Laura Bracalente è stato sottolineato come il ricco programma di eventi unito agli allestimenti "ha riscosso il plauso di molti commercianti per il beneficio ricaduto sulle loro attività". Il Natale è ormai archiviato ma l’assessore al turismo, Elisa Torresi, ha chiarito che "di iniziative ce ne saranno altre e siamo già al lavoro per questo, con entusiasmo e con pieno spirito di collaborazione". Sulla stessa linea anche l’assessore allo sport, Enzo Farina, intervenuto alla premiazione. Gaetano Pieroni (Cna Porto Sant’Elpidio, ha collaborato al contest) ha evidenziato la collaborazione virtuosa e il dialogo costruttivo avviati dal mondo artigiano rappresentato dall’associazione di categoria con l’amministrazione.