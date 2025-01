‘La vetrina di Natale’. Consegnate le targhe

In occasione dell’Epifania, con il concludersi delle iniziative che hanno animato il periodo natalizio, si è provveduto anche a premiare i vincitori del contest ‘La vetrina di Natale’. In una Piazza Garibaldi illuminata a festa, si sono ritrovati il sindaco Massimiliano Ciarpella, gli assessori Maria Laura Bracalente (commercio) ed Elisa Torresi (turismo) e Gaetano Pieroni (responsabile Cna sede di Porto Sant’Elpidio) insieme alle tre attività commerciali il cui allestimento delle vetrine è stato particolarmente apprezzato dal pubblico social che ha espresso il proprio voto a colpi di like. Le targhe sono state consegnate alla Savà Boutique (1 classificata), a Rossella Hair Style Rocchi e alla parrucchieria Grazia. "Ci complimentiamo con le attività che hanno vinto il contest – il commento della Bracalente - ma anche con tutte le altre che hanno allestito le loro vetrine, per la cura dei dettagli, la creatività e per aver contribuito a creare un’atmosfera magica e festosa".