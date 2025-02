La Videx sempre vicina al territorio. Donato un cistoscopio all’ospedale

La responsabilità sociale delle imprese sta nel prendersi la responsabilità di sostenere il territorio di riferimento, nel dare una mano dove si può. Per questo sono sempre di più le aziende del territorio che fanno donazioni significative all’Ast di Fermo, per migliorare la sanità al servizio di tutti. Stavolta è toccata all’unità operativa di urologia che ha ricevuto "uno strumento utilissimo per noi e che dona sollievo ai pazienti. Dunque lo definirei fondamentale". Con queste parole, il direttore della Uoc di Urologia dell’ospedale Murri di Fermo, Mahmoud Yehia, ha definito il cistoscopio flessibile donato al reparto dall’azienda Videx di Monte Giberto.

Ieri la presentazione dell’apparecchio alla presenza del primario Yehia, cui hanno preso parte anche il direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta, il direttore delle professioni sanitarie, Renato Rocchi, il personale dell’Urologia e l’azienda che ha effettuato la donazione. "E’ uno strumento fondamentale per la diagnosi nelle patologie vescicali e prostatiche, siano esse benigne che maligne, spiega il direttore dell’Urologia, anche per pazienti, a partire da quelli oncologici, che hanno subìto interventi alla vescica. Non posso non ringraziare la Videx per la disponibilità e la vicinanza non solo a noi ma a tutto l’ospedale Murri".

L’azienda nel tempo si è presa cura anche di altri reparti. Per l’urologia si tratta di contribuire al benessere delle persone che si affidano al reparto e in un anno si effettuano ben 1.500 esami: "Ripeto, il cistoscopio flessibile è molto utile a noi e dona sollievo ai pazienti. Anzi molto chiedono proprio di essere sottoposti ad esame con uno strumento flessibile". Uno staff eccezionale, quello dell’urologia, che merita l’attenzione di tutti: "Il connubio tra pubblico e privato è nell’interesse del territorio e contribuisce a tenere sempre alta l’attenzione sulla salute. Si lavora insieme, sanità pubblica e collettività, per dare le migliori risposte ai fabbisogni del Fermano".

"L’attività endoscopica è tra le maggiori del nostro reparto, aggiunge Cinzia Acciarri, funzione organizzativa dell’Urologia, sia come diagnosi che come follow up. Con il direttore l’attività endoscopica ha avuto una grande impennata". "Sappiamo che questo strumento sarà utilizzato al meglio - le parole di Edoardo Marcantoni della Videx - cerchiamo di dare risposte quando ci vengono rappresentate delle esigenze. Il nostro obiettivo è contribuire al farsi trovare pronti quando il male arriva". Stefano Castori, che ha supportato l’iniziativa, conclude: "La Videx, presente con Rossano ed Edoardo Marcantoni, sia con la prima che con la seconda generazione, continua a fare del bene alla comunità destinando del budget per donazioni importanti come questa".