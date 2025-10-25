La violenza di genere e l’indipendenza economica: se ne parla oggi

Appuntamento da non perdere oggi pomeriggio a Monterubbiano, con ‘La carica delle 32. Sindache unite contro la violenza’ il talk editoriale anti gender violence, in programma alle 17.30 presso la sala comunale. Al centro dell’iniziativa, il saggio ‘Oltre il silenzio. conoscere la violenza’ dell’imprenditrice Elisabetta Pieragostini, edito da Fall in Lov. L’incontro è mirato alla riflessione e sensibilizzazione sul tema dell’abuso femminile, individuato in contesti sociali e familiari. Secondo uno studio condotto da Women’s Aid, infatti la violenza domestica ed economica sarebbero collegate anche al timore di non avere un luogo tutelato dove ricominciare. Succede ad esempio, quando la propria abitazione, da spazio intimo e protetto, diventa teatro di violenza, pertanto stimolo a scappare lontano. Eppure, secondo la statistica, 7 donne su 10 (pari al 68.4%) non riescono a lasciare il proprio marito o convivente per paura di non avere un tetto sicuro, rimanendo così intrappolate in un circolo vizioso che le costringe al silenzio. Veri e propri drammi, dietro cui ci sono storie di donne, mamme e lavoratrici che lottano quotidianamente. E’ questo che affronta il format ‘La carica delle 32. Sindache unite contro la violenza di genere’, il primo talk itinerante sulla gender violence nato nelle Marche. Allo stesso tempo, a ciò si coniuga l’idea del marchio editoriale ‘Fall in Lov’ che mira ad affrontare, indicando soluzioni, alcune forme di abuso ancora troppo diffuse e sommerse, che si consumano nei contesti lavorativi. Il pomeriggio di oggi sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Meri Marziali, e vedrà la partecipazione della scrittrice, Pieragostini, dell’editor Fall in Lov Fabrizio Baleani e di Silvia Piconi del centro antiviolenza ‘Percorsi Donna’ On the road. A portare la propria testimonianza sarà Del Papa Srl, noto suolificio certificato Uni/PdR 125 sulla parità di genere, esempio virtuoso di impresa che, attraverso campagne di sensibilizzazione, vuol mettere al centro il benessere dei propri dipendenti, lottando contro ogni forma di disparità. A concludere il ricco parterre di ospiti, sarà la voce della neo nata associazione ‘Ci vogliamo viv3’ rappresentata dalla presidente Dorotea Vitali. L’appuntamento di Monterubbiano si inserisce in un percorso a tappe che ha coinvolto i Comuni di Montecosaro (nel maceratese) e di Rapagnano e Ortezzano (nel fermano) con lo scopo di trasformare la denuncia in azione concreta, la narrazione in strumento di riconoscimento e prevenzione, mettendo al centro la voce delle donne e il ruolo delle istituzioni locali nella lotta contro ogni forma di sopruso.

Paola Pieragostini