La violoncellista Chiesa in concerto

Nuovo appuntamento per la Stagione dei Concerti 2023 della Gioventù Musicale d’Italia – sede di Fermo, con il patrocinio del Comune , con l’eccezionale concerto della violoncellista di fama internazionale Silvia Chiesa che presenta il suo progetto con l’Ensemble C3 , con otto violoncellisti e la voce della soprano Mariia Babilua. Il tutto nell’originale scenario del Teatro Nuovo di Capodarco oggi alle 17. Il programma del concerto presenta un impaginato da Bach al Novecento di Villa Lobos e Arvo Pärt: un’esperienza artistica e professionale per giovani talenti così accompagnati nel mondo del lavoro dalla loro Maestra, dopo sedute di prove-studio totalmente immersive per giungere ad un risultato di affiatamento raro e sicuramente garanzia di grande coinvolgimento estetico ed emotivo anche per il pubblico. Il C3 Project, è un ensemble a formazione variabile fondato che a Fermo viene presentato nella declinazione a otto violoncelli su repertorio di ricerca da Bach a ’Fratres’ di Arvo Pärt. "Siamo onorati di ospitare la violoncellista Silvia Chiesa per questo appuntamento – ha detto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei –, un evento che impreziosisce questo ricco cartellone e che vede anche la presentazione del progetto con otto violoncelli che ha una valenza didattica, formativa e culturale di grande rilievo".