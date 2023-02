La Virtus Antonraf a un passo dalla serie A2

Giornata speciale a Servigliano. La Virtus Antoraf tennistavolo è a un passo dalla promozione in serie A2. Traguardo storico per un paese di 2.300 abitanti. Ultimo ostacolo, il derby contro il Montemarciano, che si giocherà oggi alle 10 nel palazzo dello sport di via Trieste (ingresso libero con diretta su Facebook). Il colpaccio a Camerino con 5-0 pesantissimo con tanti tifosi al seguito, ha lanciato in orbita la squadra giallorossa che adesso ha a disposizione, in casa, il primo match point. I giocatori sono molto concentrati: il capitano Matteo Cerza, il cinese Li Weimin e il bulgaro Daniel Gaybakyan sono concentratissimi e voglio chiudere i conti senza ulteriori sorprese.