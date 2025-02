La Vis Pesaro si gode il muro difensivo. Salgono a 14 le partite senza subire reti

Non è certo il risultato perfetto lo zero a zero, non è lo è più da decenni, da quando certe teorie sono finite su scaffali polverosi. Però capita di dovervi sottostare. Per la Vis quello con il Sestri è il terzo stagionale. E alla fine, dopo il pubblico del Benelli anche Stellone ha fatto buon viso a cattivo gioco. Anche perché l’avversario si è dimostrato coriaceo, lucido e ben applicato. E certe partite, affannandosi per vincerle, può anche capitare di perderle, come ha rimarcato il tecnico. Vedi gli episodi nel finale, su entrambe le sponde. Poi succede anche che il giorno dopo, alla luce degli altri risultati, si possa rivalutare quel risultato in bianco. In un testacoda vero, è toccata la stessa sorte alla capolista Entella (avversaria dei pesaresi il 1° marzo, alla prossima in casa), sul campo di un Legnago che avrebbe anche meritato più del pari. E succede anche che la Vis, pur perdendo terreno dalla Torres, guadagni una lunghezza sull’Arezzo, ora scavalcato dalla Pianese, di fatto mantenendo il + 8 dalla sesta. A fronte del poco costruito in avanti – un solo tiro in porta, 6 fuori bersaglio, troppi palloni scodellati in area per le teste svettanti di Pane e Valentini – c’è di buono che la squadra mantiene una compattezza di fondo, testimoniata dal poco che concede agli avversari. Tra Perugia e Sestri, Ante Vukovic non ha fatto una sola parata. E siamo al 14° clean sheet stagionale, il che vuol dire che una partita su due la Vis non prende gol. Di questo passo, a fine stagione si può avvicinare o battere qualche record: la Vis di Colucci (2018-19) ha chiuso con la porta inviolata 15 volte in tutto il campionato, quella di Nicoletti (‘87-88, C1) ha fatto 17. Il massimo è 19 con Becchetti (serie C ‘68-69). In C2, il picco è a quota 20 ancora con Nicoletti, nel campionato vinto dell’86-87. Il giovane portiere di Spalato è lusingato da certi apprezzamenti: "E’ bello non prendere gol e non è solo merito mio – dice – ma di tutta la squadra, che difende benissimo. A me arrivano pochi tiri in porta, specie in queste ultime partite". Un’ingenuità in verità il portiere croato l’ha commessa, quando ha rinviato sulla schiena di Durmush facendo temere lo 0-1, ma si autoassolve: "Giusto aver fischiato il fallo, perché non si può fare ostruzione sul portiere". Pareggio comunque da non disprezzare: "Certo potevamo fare di più, e poteva finire diversamente se Orellana avesse segnato nel primo tempo. Poi si è fatta difficile, con gli avversari tutti sotto palla e anche pericolosi nelle ripartenze. Prendiamoci il punto e guardiamo avanti".