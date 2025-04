La visione di Giacobbi : "Basta con il civismo, ruolo centrale ai partiti"

Lorenzo Giacobbi, fermano, non è nuovo alla politica. È consigliere comunale. Ha militato sotto le insegne della Lega per poi passare a Forza Italia. Oggi ne è segretario. Insieme al consigliere regionale Jessica Marcozzi, domenica ha tenuto in mano il congresso degli Azzurri. Nel suo intervento, ha toccato quattro punti: civismo, visione, lavoro, giovani.

Circolano voci insistenti di una tua candidatura a sindaco di Fermo "Mah, nessuno me lo ha chiesto, è prematuro parlarne. Quel che constato è la complessità delle dinamiche in città. Veniamo da dieci anni di civismo che non si può scardinare all’improvviso. Va detto: il civismo ha annebbiato un po’ il ruolo dei partiti fermani. Quindi, il mio compito, più che pensare alla candidatura a sindaco, sarà quello di dare un ruolo centrale ad un partito come Forza Italia. Occorre far riscoprire ai fermani l’attaccamento e l’identità ai partiti politici, che vuol dire impegnarsi in politica. Non è possibile lasciare la politica solo in mano al civismo. Perché il civismo non riesce a far crescere una città capoluogo di provincia. Il civismo può essere importante nei piccoli comuni, dove non ci espone più di tanto. A Fermo invece servono i partiti. Per cui, sono convinto che Forza Italia debba presentarsi con il simbolo alle prossime amministrative. D’altronde, il nostro partito sta crescendo, l’ossatura c’è anche in regione. Comunque, il civismo continuerà ad esistere anche a Fermo: dopo tanti anni non si può passare da tutto a niente. Per cui immagino che alle prossime elezioni, sia a destra che a sinistra, ci saranno le sigle di tutti i partiti ma anche quelle civiche. Poi, può anche darsi che gli schieramenti possano scegliere un candidato civico".

Nel suo intervento al congresso ha parlato di visione. Cioè? "Fermo deve tornare ad essere un vero capoluogo di provincia. È una città che deve sviluppare i suoi tanti asset: cultura, formazione, storia, sport, e poi, nel territorio, imprese, aziende, ambiente, turismo. Tanti aspetti su cui lavorare sul serio. Dobbiamo tornare ad essere un faro. Se non mettiamo in campo strategie di sviluppo complessivo, cioè territoriale, promuovendolo al meglio, facciamo fatica. Il brand della costa fermana di cui si è trattato in questi mesi, era un mio progetto risalente al 2020. Giustamente è stato sposato da questa amministrazione perché valorizza il territorio avendo Fermo come baricentro. Ecco, questo è un esempio da seguire. Certo, ora occorrerà trovare le risorse, farlo crescere nel modo giusto. Comunque, se venisse replicato a tutto quello che ci circonda, credo che la nostra città potrebbe riscoprire la sua centralità. Il ruolo centrale, voglio essere chiaro, non è il sindaco, è una città. Il civismo è stato un ostacolo".

Ed ora da segretario che farà? "Abbiamo due appuntamenti elettorali importanti: regionali e future amministrative. Con il nuovo direttivo voglio impegnarmi in cultura cioè conoscenza delle nostre peculiarità e far riscoprire un senso di appartenenza al partito di Forza Italia e alla città. Faccio un esempio da ex priore di contrada: quello che si vive come senso di appartenenza alle contrade e alla Cavalcata dell’Assunta, dovrebbe caratterizzarci come appartenenza alla nostra Fermo. Capita invece che si sia fermani ad intermittenza. Allora, occorre una forte identità cittadina. Vorrei proporre una serie di eventi con appuntamenti mensili affrontando diverse tematiche e affidandole ai nostri bravi dirigenti di partito ed esperti di dipartimento. Ho già chiesto ricevendo risposte positive. Gli incontri serviranno ad aprirci e ricevere suggerimenti e capire le necessità di tutti".

Per i giovani? "Coinvolgimento e solo coinvolgimento. Per il mio impegno nell’ambito dello sport, sono sempre a contatto con i ragazzi. So che chiedono di essere valorizzati, ascoltati e tenuti in considerazione. E questo farò. Cercando di dare anche strumenti".

Adolfo Leoni