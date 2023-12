La vittoria della Juve complica le cose

Le brutte notizie per la Fermana arrivano dagli altri campi. Infatti, nel recupero della quattordicesima giornata, la Juventus Next Gen ha battuto in trasferta la Virtus Entella. La squadra di Brambilla si è messa subito alle spalle la sconfitta esterna in rimonta contro la Fermana ed è tornata a vincere a quasi un mese dall’ultima volta (Juve Next Gen-Arezzo 1-0, ndr). Decisivo il gran gol da punizione di Luis Hasa, solo tre minuti giocati a Fermo, titolare a Chiavari. Salterà anche la prossima partita perché e stato ammonito ed era diffidato. Quindi ora il divario tra la Fermana e i playout cresce a quattro punti. Nulla di preoccupante se messo in confronto al potenziale -12 a cui erano i gialloblù prima dei gol di Santi e Giandonato contro la Juve. Ora l’avversaria nel mirino della Fermana è la Spal, sorprendentemente al penultimo posto.