La Yuasa Battery mette nel mirino Cisterna

Per l’ultima volta in stagione viaggia fuori dalle Marche la Yuasa Battery Grottazzolina per la terz’ultima giornata di campionato. In campo domani alle ore 20,30 a Cisterna Fedrizzi e compagni con l’obiettivo di mettere il tassello finale e decisivo sulla corsa per la salvezza anche se molti addetti ai lavori danno per assodato il discorso salvezza. Ma a Grottazzolina si guarda solo alla realtà della classifica, la salvezza è ancora da conquistare e dunque testa bassa e pedalare. Cisterna è squadra molto solida guidata dallo spagnolo Guillermo Falasca che ha visto in entrata cinque nuovi innesti in stagione come Fanizza, scelto come vice Baranowicz, oltre agli schiacciatori Rivas e Tarumi, il centrale Diamantini e il libero Pace. Per il resto nove conferme come l’opposto francese Faure, le bande Ramon e Bayram ed il centrale serbo Nedeljkovic. Una continuità che ha fatto la differenza con la squadra in posizione tranquilla ma in pienissima corsa per i play-off. Quattro i punti di vantaggio su Grottazzolina, ferma a quota 17 al momento, che cerca l’obiettivo stagionale della salvezza, obiettivo numero uno per una neopromossa. Sono attenzionate le condizioni di Zhukouski, uscito anzitempo dal campo nel match contro i campioni di Perugia; pronto in ogni caso Marchiani, fin qui più che degno sostituto del croato e ampiamente protagonista anche nella gara contro Perugia. Attenzione però perché a Cisterna la Yuasa non sarà assolutamente da sola con tantissimi tifosi in partenza dalle Marche con una raffica di adesioni alla trasferta organizzata dal gruppo Skapigliati. Il popolo di Grottazzolina ci crede e non vuole lasciare da sola la propria squadra in questa fase così importante e assolutamente decisiva della stagione, proprio nel rush finale. Guardando i roster, l’unico ex di turno è Andrea Mattei, centrale della Yuasa protagonista anche della promozione dalla A2 alla Superlega, sebbene abbia disputato le sue stagioni in terra pontina con una società diversa da quella attuale.

Gara che è stata affidata al fischietto veneto Dominga Lot, prima volta stagionale sul seggiolone principale nel dirigere la Yuasa ma già assistente contro Padova e a Piacenza. Sarà affiancata dall’emiliana Rossella Piana, al primo incrocio stagionale con Grottazzolina. Péer chi non ptrà raggiungere Cisterna, gara disponibile live in abbonamento su Vbtv oppure seguendo gli aggiornamenti costanti sui profili social della Yuasa Battery Grottazzolina.

r.c.