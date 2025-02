La Yuasa Battery a un passo dall’impresa

A due giornate dal termine della stagione è ora anche il momento di fare il punto della situazione di classifica per la Yuasa Battery Grottazzolina. Difficile, onestamente, immaginare il quadro attuale della classifica a fine 2024, un girone fa appunto, con la Yuasa che aveva appena conquistato due punti al termine del girone di andata. Ma esattamente nove gare dopo è tutto cambiato. In ultima posizione, quella che porta in A2, c’è Monza con 13 punti. Proprio in casa dei brianzoli iniziò la super rimonta della Yuasa Battery Grottazzolina con un netto 3-0 alla prima di ritorno proprio poco prima di Natale che portò ad una inversione di rotta incredibile. Nessuno ad inizio anno avrebbe immaginato che una big Monza potesse soffrire in quella posizione di classifica ma il volley sa regalare grandi sorprese. Un punto sopra, a quota 14, ecco Taranto: la squadra di Boninfante si impose ijn terra pugliese 3-1 all’andata sulla Yuasa prima di essere battuta 3-2 al ritorno. A quota 17 ci sarebbe anche Padova che però ha un match da recuperare, esattamente giovedì prossimo contro la Lube in casa. E poi a quota 18 la Yuasa Battery con 16 conquistati nel girone di ritorno, un ritmo ampiamente da playoff, anzi da primissime posizioni. In ogni gara fin qui disputata al ritorno è sempre stato migliorato il risultato dell’andata, mancando punti solo in occasione del match contro Perugia, perso in un PalaSavelli sold out nel rush finale del quarto set.

Calcolatrice alla mano manca dunque pochissimo per festeggiare l’obiettivo stagionale della salvezza che potrebbe addirittura arrivare domenica prima di giocare la sfida contro Piacenza, al PalaSavelli alle ore 19,30. Monza infatti scenderà in campo alle ore 18 a Perugia, contro la squadra di Angelo Lorenzetti che si sta giocando il primo posto. Una vittoria con qualsiasi punteggio di Giannelli e compagni, consegnerebbe automaticamente la salvezza a Grottazzolina di fatto con due giornate di anticipo e prima di scendere in campo proprio contro Piacenza. Ma i conti e le previsioni sono fatte per essere "smentite" e dunque in casa Yuasa testa bassa e pedalare, da oggi in palestra per preparare la meglio la sfida contro Piacenza guidata in panchina da coach Anastasi. Ultima uscita casalinga per questa stagione e l’obiettivo è quello di salutare con una super prestazione il proprio pubblico, quello che ci ha sempre creduto e non ha mai mollato anche nei momenti più complicati.