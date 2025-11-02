La Yuasa Battery a Padova a caccia di punti

Yuasa Battery in campo oggi alle ore 17 alla Kioene Arena per affrontare Padova in un march che ormai è un classico fin dalla scorsa stagione tra campionato, playoff e anche torneo internazionale di Dubai. Si riparte a pochissimi giorni dalla trasferta di Cisterna che ha portato il primo punto ma lasciato anche tanto amaro in bocca perché ci poteva stare la vittoria. E a Padova non sarò semplice contro una squadra giovane come nella filosofia del club. Nuovi i palleggiatori con Todorovic e il ritorno di Zoppellari, invariati gli opposti Stefani e Masulovic, così come i liberi Diez e Toscani. Novità in banda dove, oltre al confermato Orioli, ci sono le novità Gardini, Held con Bergamasco dal giovanile; novità anche al centro con capitan Polo e il confermato Truocchio in affiancamento al bulgaro Nachev e allo statunitense McRaven. Conferma in blocco anche per lo staff tecnico guidato da Cuttini, con Salmaso assistant. Ben quattro gli ex di turno, tutti su sponda grottese: oltre a Flaschi a Padova nelle ultime due stagioni ci sono Petkovic (2022-23), Koprivica (2017-18) e Fedrizzi (2016-17) con la sfida che sarà diretta dal bolognese Cerra, internazionale dal 2020, affiancato dal trentaquattrenne falconarese Brunelli. C’è grande attesa su entrambi i fronti per la sfida. Partiamo dai patavini dove ha parlato Alessandro Toscani: "Ci attende una partita molto importante in casa contro Grottazzolina. Dobbiamo fare bene, perché è fondamentale proseguire con il nostro percorso di crescita. Sarà una gara in cui dovremo cercare di conquistare punti. Noi daremo il massimo per provare a vincere e portare a casa il risultato". Ma pronto a dar battaglia è coach Massimiliano Ortenzi della Yuasa Battery Grottazzolina: "Partita difficile quella che ci attende a Padova, come tutte le partite in trasferta e come tutte le partite in Superlega. Padova è una squadra che gioca una pallavolo, soprattutto in casa, molto aggressiva con la battuta. Hanno cambiato qualcosa, ma lo zoccolo duro è rimasto quello dello scorso anno. Noi però in questo momento dobbiamo sicuramente concentrarci sul nostro campo, cercare di fare il massimo e di fare bene alcune cose che riguardano solo noi, e che non dipendono dall’avversario. Dobbiamo togliere gli errori di attenzione, che in qualche modo ci tolgono ritmo ed energia, dobbiamo alzare un po’ di più la qualità". Ma la Yuasa non sarà da sola in terra veneta con una corriera di tifosi "guidata" dagli skapigliati, pronta a sostenere come avvenuto lo scorso anno coach Ortenzi e i suoi ragazzi.