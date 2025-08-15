La Yuasa Battery accoglie Lazar Koprivica

La febbre da Yuasa Battery Grottazzolina comincia a salire sempre di più a Grottazzolina e in generale in tutto il territorio proprio a ridosso di Ferragosto. Si avvicina a grandi passi ovviamente anche il raduno della squadra allenata da coach Massimiliano Ortenzi, in programma alle ore 19 di giovedì 21 agosto al PalaGrotta con una sessione in pratica di saluto e conoscenza, aperta anche e come sempre al pubblico della Yuasa. La voglia è tanta di rivedere i magnifici sette che sono rimasti dalla scorsa stagione e ormai colonne portanti del club come Marchiani, Petkovic, Cubito, Fedrizzi, Tatarov, capitan Vecchi e Marchisio che sono dei riferimenti già ben solidi per tutto il mondo Yuasa.

L’attesa è tutta per vedere per la prima volta tutti insieme gli altri sette volti nuovi ovvero il regista Falaschi, l’opposto iraniano Golzadeh, i centrali Pellacani, Stankovic e Petkov, gli schiacciatori Magalini (proprio ieri 25 anni, auguri!) e Koprivica. A dire il vero non ci dovrebbero essere al raduno gli atleti bulgari impegnati con la propria nazionale ovvero il centrale Petkov e lo schiacciatore Tatarov ma per il resto dovrebbero tutto rispondere all’appello. Per il resto alcuni stranieri sono già arrivati in loco come Petkovic che ormai da qualche giorno ha raggiunto Pedaso dove ha soggiornato già lo scorso anno con moglie e i due figli al fianco, apprezzando non solo la qualità della vita ma anche l’accoglienza del fermano.

Proprio ieri è atterrato arrivato a Fiumicino lo il terzo serbo in rosa alla Yuasa (insieme appunto a Petkovic e Stankovic), si tratta dello schiacciatore Lazar Koprivica che ha preferito raggiungere le Marche con qualche giorno di anticipo per velocizzare i tempi di adattamento alla nuova realtà. Ad accoglierlo allo scalo romano il collaboratore dello staff di coach Ortenzi Andrea Nicolini e Valerio Finucci, ufficio stampa della Superlega e componente del consiglio direttivo del club. Insomma già passeggiando per Grottazzolina ma in generale per l’intero fermano c’è la possibilità di incontrare i protagonisti della prossima Superlega con sorrisi, selfie e Yuasa Power a volontà. Tutto pronto per scandire ufficialmente il conto alla rovescia verso una nuova stagione, con tante novità in rosa ma anche con la voglia di non mollare affatto la presa e dunque blindare per la seconda volta consecutiva la permanenza in quella Superlega che sembrava utopia qualche anno fa e che ora è diventata una concretissima realtà.