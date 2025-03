La Yuasa Battery ambasciatrice d’Arabia

Yuasa Battery 3Elsamawi 1

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA (Al Hilal): Zhukouski 1, Antonov 2, Cubito, Vecchi (l2), Demyanenko 12, Mattei 1, Comparoni 3, Petkovic 22, Fedrizzi 14, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 8, Marchisio (L1)

ELSAMAWI: Al-Attas (L), Al Kaabi, Al Mansouri 5, Al Menhali, Abdullah, Khalid, Anton 19, Shamal 3, Saqrouh, Mendez 15, Ali 1, Bogachev 16, Ayoub, Jaan 1

Parziali: 26-24, 25-20, 25-27, 25-16

E’ iniziata con bel successo 3-1 l’avventura della Yuasa Battery al torneo Internazionale di Dubai al cospetto della rappresentativa araba in cui militavano anche diversi atleti non arabi, tra i migliori di quella zona. Una Yuasa che condotto bene le danze e che, come ha anche ribadito nel post gara coach Massimiliano Ortenzi, non conosceva assolutamente nulla dei propri avversari. Yuasa che si è portata avanti nel conto dei set vincendo in rimonta il primo parziale 26-24 grazie all’ace decisivo di Oleg Antonov e dopo aver dovuto annullare un set point alla squadra di casa. Misure prese con maggiore decisione nel corso del secondo parziale ben controllato dalla Yuasa (o meglio dall’Al Hilal, nome arabo con il quale la squadra partecipa a questo torneo) che ha chiuso in maniera autoritaria 25-20.

A dire il vero ci sarebbe stata l’opportunità di chiudere anche 3-0 nel conto dei set perché la Yuasa nel terzo parziale ha sprecato due match point in maniera se vogliamo un po’ ingenua, subendo la rimonta degli avversari capaci di imporsi ai vantaggi. Questo ha portato ad una bella reazione di carattere nel corso del quarto parziale in cui il muro e il servizio hanno inciso molto e con la Yuasa a prendere decisamente il largo: sempre sotto controllo la situazione e squadra che è andata ad imporsi per 3-0 con il punteggio di 25-16.

Da segnalare i 12 punti messi a segno dal solito Dusan Petkovic, best scorer assoluto dell’incontro con 22 palloni messi a terra, dietro di lui solo Anton nella metà campo opposta che ha chiuso con 19 punti. Bene anche Fedrizzi che ha chiuso con 14 punti all’attivo mentre sono 12 quelli di Demyanenko compresi 4 muri punto. In battuta ancora super Petkovic con tre ace, seguito dai due realizzati da Oleg Antonov, il primo decisivo per la vittoria del primo parziale appena entrato in campo. Yuasa che tornerà a giocare nella giornata di domani contro la formazione russa del Nova Novokuybyshevsk, ribattezzata per l’occasione Atadawi 2 (si gioca sempre alle 18 ora italiana).

Roberto Cruciani