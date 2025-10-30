La Yuasa Battery cancella lo zero in classifica

Cisterna Volley

3

Yuasa Battery

2

VOLLEY: Currie (L1), Finauri (L1), Barotto, Plak, Tarumi, Lanza, fanizza, Diamantini, Salsi, Mazzone, Guzzo, Bayram, Tosti, Muniz De Oliveira. All Morato

YUASA BATTERY: Golzadeh, magalini, Vecchi, Cubito, Falaschi, Stankovic, Pellacani, Petkov, Petkovic, Fedrizzi, Marciani, Koprivica, Tatarov, Marchisio (L1). All. Ortenzi

Arbitri: Goitre – Zavatter

Parziali: 25-22 (26’), 22-25 (33’), 25-21 (30’), 20-25 (33’), 15-13 (16’)

Una maratona di oltre due ore e 40 minuti di gioco che sorride a Cisterna che supera al tie-break Grottazzolina con la Yuasa che pota a casa, con diversi rimpianti, il primo punto della propria stagione. Subito la Yuasa in difficoltà in seconda linea con tre ace subito fino all’11-8 con due ace di Plak mentre l’attacco out di Golzadeh vale il 14-10 per Cisterna e il primo time out chiesto da Ortenzi per una Yuasa fallosa in diversi fondamentali con Cisterna che sbaglia 9 servizi ma piazza quanto punti dai nove metri che alla fine fanno la differenza per chiudere 25-22 contro una Yuasa fin troppo contratta.

Cambia il copione nel secondo parziale con la Yuasa subito a piazzare un bel break con due muri consecutivi e a prender il largo. Cisterna ha una reazione di orgoglio ma le difese di Grotta e un Golzadeh (7 i punti nel set) che in attacco è sempre puntuale insieme a Stankovic al centro che contribuiscono a gestire il vantaggio e chiudere 22-25 portando la sfida in parità. E nel finale di set si vede in campo, per il doppio cambio anche Petkovic (esordio stagionale) insieme a Marchiani.

Si riparte dunque in equilibrio anche nel terzo parziale in cui le squadre viaggiano in equilibrio fino a metà parziale anche se in campo è Cisterna che gestisce meglio i punti lunghi e alla fine questo permette di allungare con un Plak ancora in bella evidenza che trascina i suoi. La yuasa prova ad accorciare nel finale ma sono troppe le imprecisioni di squadra e Cisterna si impone 25-21.

Grottazzolina ha il merito di non uscire dalla panchina e di trovare le soluzioni giuste nel quarto parziale, allungando subito grazie alle bande Magalini e Tatarov con Cisterna che infila 5 erorri consecutivi (oltre ai tanti dalla linea dei nove metri). Ancora Golzadeh nel momento caldo vale l’allungo e la chiusura sul 25-22 è di Petkov in primo tempo. Avvio sprint di Grotta avanti 5-2 e ha l’occasione per allungare ma invece arriva un super parziale di Cisterna che arriva addirittura 9-6 in un batter d’occhio. Ma Grotta non molla ed è 13-13 ma proprio li Cisterna piazza l’affondo e chiude 15-13.

Roberto Cruciani