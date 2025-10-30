Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Fermo
CronacaLa Yuasa Battery cancella lo zero in classifica
30 ott 2025
ROBERTO CRUCIANI
Cronaca
La Yuasa Battery cancella lo zero in classifica

Grottazzolina cade nel difficile palas di Cisterna al tie break ma porta a casa il primo punto dopo una maratona di oltre due ore e mezza

Tsimafei Zhukouski e la Yuasa Battery sono riusciti a muovere la classifica e cancellare finalmente lo zero

Cisterna Volley

3

Yuasa Battery

2

VOLLEY: Currie (L1), Finauri (L1), Barotto, Plak, Tarumi, Lanza, fanizza, Diamantini, Salsi, Mazzone, Guzzo, Bayram, Tosti, Muniz De Oliveira. All Morato

YUASA BATTERY: Golzadeh, magalini, Vecchi, Cubito, Falaschi, Stankovic, Pellacani, Petkov, Petkovic, Fedrizzi, Marciani, Koprivica, Tatarov, Marchisio (L1). All. Ortenzi

Arbitri: Goitre – Zavatter

Parziali: 25-22 (26’), 22-25 (33’), 25-21 (30’), 20-25 (33’), 15-13 (16’)

Una maratona di oltre due ore e 40 minuti di gioco che sorride a Cisterna che supera al tie-break Grottazzolina con la Yuasa che pota a casa, con diversi rimpianti, il primo punto della propria stagione. Subito la Yuasa in difficoltà in seconda linea con tre ace subito fino all’11-8 con due ace di Plak mentre l’attacco out di Golzadeh vale il 14-10 per Cisterna e il primo time out chiesto da Ortenzi per una Yuasa fallosa in diversi fondamentali con Cisterna che sbaglia 9 servizi ma piazza quanto punti dai nove metri che alla fine fanno la differenza per chiudere 25-22 contro una Yuasa fin troppo contratta.

Cambia il copione nel secondo parziale con la Yuasa subito a piazzare un bel break con due muri consecutivi e a prender il largo. Cisterna ha una reazione di orgoglio ma le difese di Grotta e un Golzadeh (7 i punti nel set) che in attacco è sempre puntuale insieme a Stankovic al centro che contribuiscono a gestire il vantaggio e chiudere 22-25 portando la sfida in parità. E nel finale di set si vede in campo, per il doppio cambio anche Petkovic (esordio stagionale) insieme a Marchiani.

Si riparte dunque in equilibrio anche nel terzo parziale in cui le squadre viaggiano in equilibrio fino a metà parziale anche se in campo è Cisterna che gestisce meglio i punti lunghi e alla fine questo permette di allungare con un Plak ancora in bella evidenza che trascina i suoi. La yuasa prova ad accorciare nel finale ma sono troppe le imprecisioni di squadra e Cisterna si impone 25-21.

Grottazzolina ha il merito di non uscire dalla panchina e di trovare le soluzioni giuste nel quarto parziale, allungando subito grazie alle bande Magalini e Tatarov con Cisterna che infila 5 erorri consecutivi (oltre ai tanti dalla linea dei nove metri). Ancora Golzadeh nel momento caldo vale l’allungo e la chiusura sul 25-22 è di Petkov in primo tempo. Avvio sprint di Grotta avanti 5-2 e ha l’occasione per allungare ma invece arriva un super parziale di Cisterna che arriva addirittura 9-6 in un batter d’occhio. Ma Grotta non molla ed è 13-13 ma proprio li Cisterna piazza l’affondo e chiude 15-13.

Roberto Cruciani

© Riproduzione riservata