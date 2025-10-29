La Yuasa Battery cerca i primi punti a Cisterna

Poco riposo e subito in campo con i punti in palio. Stasera la Yuasa Battery Grottazzolina scende in campo alle 20,30 a Cisterna per affrontare la terza giornata di campionato. Un tour de force che passa per il Lazio e che vede Grotta impegnata a centrare i primi punti della propria stagione. Ecco una prima occasione per muovere la classifica, al cospetto di un team costruito in maniera simile alla Yuasa, per lo meno sotto il profilo numerico, avendo rinnovato sette quattordicesimi del proprio roster e con l’obiettivo primario della permanenza in categoria.

In panchina c’è il giovane tecnico Daniele Morato, esordiente in SuperLega, di cui è quest’anno anche il tecnico più giovane in assoluto. Sette conferme e sette nuovi acquisti, come Grotta: un organico giovane che potrà contare anche su atleti esperti. In regia ci sono il confermato Fanizza e Salsi, da Piacenza, alla sua prima stagione a Cisterna. Nuovi ed italiani gli opposti con gli innesti di Guzzo e Barotto. In banda invece spazio al brasiliano Muniz, all’esperienza di Lanza (da Taranto) oltre ai confermati Tarumi e Bayram. Al centro conferme per Diamantini, Tosti e Mazzone con in aggiunta il nazionale olandese ex Padova Plak. Nel ruolo di libero c’è il canadese Currie, affiancato dal confermato Finauri.

I precedenti tra le due squadre sono tre in Serie A e tutti in favore dei laziali, risalenti ovviamente allo scorso anno per una gara stavolta diretta dalla coppia formata dal torinese Goitre e dal romano Zavater. A presentare la sfida ci pensa coach Massimiliano Ortenzi: "In situazioni come questa, dove hai poco tempo per lavorare, bisogna recuperare soprattutto dal punto di vista mentale, specie dopo una sconfitta. Dovremo arrivare alla partita con l’approccio giusto, quella con Cisterna sarà una partita diversa, contro una squadra che può concederci qualcosina in più rispetto a Verona. Bisogna avere pazienza e saper giocare in alcune situzioni in cui ci metteranno in difficoltà, siamo due squadre che hanno cambiato alcune cose e si stanno ancora costruendo, dobbiamo essere pronti ad una partita punto a punto".

Ci saranno audaci pronti a raggiungere Cisterna per sostenere la squadra con la sfida disponibile in abbonamento su Vbtv ovvero Volleyball Tv. Senza dimenticare che domenica sarà ancora trasferta con la Yuasa in campo a Padova per la quarta giornata di un calendario estremamente compresso e che sta facendo storcere il naso a tutti club.