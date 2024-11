La Yuasa Battery cerca il colpaccio a Milano

La Yuasa Battery è di scena oggi a Milano alle 18, ancora in diretta su Raisport, dove all’Allianz Arena affronterà l’Allianz Milano, quest’anno per la prima volta anche in Champions League. Stesso staff tecnico dello scorso anno guidato da Roberto Piazza ma con ben sette volti nuovi. Il figlio d’arte Davide Gardini, il centrale Edoardo Caneschi, il giovane libero Matteo Staforini e l’opposto Tommaso Barotto, 212 centimetri di potenza. Tre gli stranieri con lo schiacciatore giapponese Tatsunori Otsuka, il centrale canadese Jordan Schnitzer (bella sfida al centro coin il connazionale Demyanenko) oltre al campione olimpico Yacine Louati. A completare il roster il palleggiatore azzurro Paolo Porro (il vice è Nicola Zonta) e l’opposto belga Ferre Reggers e Damiano Catania. I leader e senatori del gruppo sono il capitano Matteo Piano al centro e lo schiacciatore Matey Kaziyski, eterno uomo simbolo di questo sport. entrambi bandiere di questo sport a livello internazionale.

Grotta si presenta a Milano con l’attenzione rivolta ai lungodegenti Fedrizzi e Petkovic, tornati in gruppo ma con fasi di recupero differenti. Fedrizzi sembra essere più avanti nella tabella di marcia anche se manca un po’ per vederlo stabilmente nella condizione pre infortunio. Petkovic difficilmente sarà rischiato a Milano visto che non sta ancora forzando e il suo recupero sta procedendo per gradi. Non mancheranno invece in terra milanese i tifosi della Yuasa che partiranno in pullman alla volta del capoluogo lombardo per stare vicini ai propri beniamini. "Questa per noi è stata una settimana corta – ha sottolineato coach Massimiliano Ortenzi - abbiamo avuto poco tempo per prepararci ma domenica abbiamo vissuto belle emozioni contro Trento. Abbiamo tenuto un livello alto per lunghi tratti nonostante le assenze, è un segnale importante. Ripetersi e farlo in trasferta non sarà facile, Milano è una squadra molto forte ma noi dovremmo riproporre lo stesso approccio. Siamo l’unica squadra che giocherà 6-7 partite su 11 di sabato, questa cosa non ci piace ma guardiamo avanti. I ragazzi più giovani stanno migliorando tanto perché il livello è alto, sono molto contento di loro e sono sicuro che quando saremo tutti sarà anche difficile scegliere chi gioca". Ad arbitrare l’incontro sono stati chiamati il fischietto trevigiano Umberto Zanussi (130 gare in massima serie) coadiuvato dal romano Stefano Caretti, altro fischietto di grande esperienza.

Roberto Cruciani