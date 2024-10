La Yuasa Battery cerca la prima storica vittoria

La febbre da Yuasa Battery Grottazzolina non accenna a diminuire in tutto il fermano che si prepara ad abbracciare la terza gara stagionale della formazione di coach Ortenzi, la seconda casalinga. Già archiviata la storica gara del PalaPanini di Modena, prima volta in Superlega nello storico impianto modenese per Grotta, che sabato torna a giocare al PalaSavelli alle ore 20,30. Una prima volta in prime-time nel cuore del weekend contro una squadra come quella veronese, reduce dal primo successo stagionale al tie-break contro Cisterna che ha portato anche i primi due punti stagionali, dopo il disco rosso dell’esordio in casa di Perugia. L’attesa è tanta in tutto l’ambiente perché l’obiettivo è quello di muovere la classifica e centrare il primo storico pieno nella massima serie ed è facile attendersi una splendida cornice di pubblico dopo i 2.162 nell’esordio contro Monza per spingere Antonov e compagni alla conquista di punti importanti in chiave classifica. La corsa al biglietto è già iniziata online sul sito di Vivaticket ma anche grazie alle biglietterie che la società ha predisposto per l’evento proprio al PalaSavelli. I tifosi potranno recarsi al Palas per acquistare i biglietti venerdi dalle 16,30 alle ore 20 e sabato dalle ore 10 alle 13. Sempre il botteghino del PalaSavelli sarà a disposizione del pubblico per l’acquisto dei tagliandi sempre sabato, nel giorno della gara, a partire dalle ore 17 fino alle 20,30. Ma non solo perché è ancora aperta la campagna abbonamenti per questa settimana, ricordando che erano ben 600 le tessere staccate fino al match contro Monza con record storico di Grotta ampiamente superato e l’obiettivo di migliorare ancora. E’ ancora possibile infatti sottoscrivere il proprio abbonamento e per farlo sono a disposizione le medesime modalità di acquisto biglietti. E’ possibile dunque farlo online su VivaTicket oppure recarsi negli orari indicati per l’acquisto dei tagliandi, ai botteghini previsti al PalaSavelli. Tante opzioni dunque per non perdersi un’altra serata di grande volley con la Yuasa chiamata al riscatto dopo il ko di Modena ma anche a dover sopperire all’assenza di Fedrizzi per un problema alla caviglia la scorsa settimana, sostituito in sestetto dal giovane Tatarov. Equilibri in campo dunque da trovare per la Yuasa che però ha il compito di rendere durissima la vita a Verona, squadra solida guidata da un tecnico di grandissima esperienza come Stoytchev.

Roberto Cruciani