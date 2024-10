La Yuasa Battery chiama a raccolta i tifosi

Il match di sabato scorso contro Verona ha lasciato la terza sconfitta stagionale in eredità alla Yuasa Battery in questo avvio di campionato. Una Yuasa che ci ha provato e ha lottato nonostante le difficoltà legate alle assenze e ad un’infermeria che purtroppo, invece di svuotarsi, diventa più affollata. Proprio per fare il punto della situazione la società ha diffuso una nota stampa legata all’infermeria e in particolare alle condizioni di Petkovic e Fedrizzi. Difficile al momento stabile con certezza i loro tempi di recupero. Per l’opposto serbo, infortunatosi nel corso del riscaldamento della gara di sabato, sono in corso indagini strumentali per capire esattamente la natura e l’entità del problema. Problema che si è manifestato agli addominali e che ha portato all’esordio da titolare l’opposto croato Cvanciger. Per quanto riguarda lo schiacciatore Fedrizzi, alle prese con un problema alla caviglia ormai da oltre dieci giorni e sabato in panchina con la maglia da libero ma solo per onor di firma e per vicinanza ai compagni, la distorsione alla caviglia non ha fortunatamente comportato fratture, permangono però incognite sui tempi di recupero. Due brutte tegole per la rincorsa della Yuasa alla salvezza ma in primis anche alla prima storica vittoria in Superlega. Al posto di Fedrizzi da due gare scelta ricaduta sul giovane Tatarov che ha mostrato personalità e anche buoni doti tecniche, con la possibilità in questa fase di maturare sempre più esperienza in categoria. Proprio in tal senso la corsa ripartirà dalla gara di domenica alle ore 18 sempre al PalaSavelli contro Padova.

Almeno sulla carta un match alla portata contro una formazione chiamata anch’essa prima di tutto a mantenere la categoria. Proprio per l’occasione la società ha pensato ad una promozione per tutte le società di pallavolo delle Marche che avranno la possibilità di accedere al Palas a prezzi agevolati. Per i tesserati under 18 5 euro mentre 10 euro per i tesserati maggiorenni, i dirigenti e gli accompagnatori. E’ possibile prenotare via mail a press@scuolapallavolo.it specificando il numero degli ingressi a 5 e 10 euro, entro il 18 ottobre. Le buste con i biglietti dovranno essere il giorno prima da un dirigente responsabile della società. Una nuova opportunità per tutti gli appassionati di volley della regione che potranno così godersi in un Palas sempre più accogliente lo spettacolo della Superlega nel secondo appuntamento casalingo consecutivo della Yuasa.