"La Yuasa Battery deve alzare l’asticella"

A poche ore dall’inizio della Superlega, con il derby di Civitanova alle 20,30 di lunedì, a fare il punto in casa Yuasa Battery Grottazzolina ci pensa il presidente Rossano Romiti. "Come sempre si arriva di corsa fino all’ultimo giorno, con mille cose da fare e non si è mai assolutamente consapevoli di essere realmente pronti. Inizieremo con una trasferta anomala vista la previssima distanza e poi sabato alle 25 alle 18 subito in casa contro Verona. Gustoso e pieno di aspettative questo secondo anno di Superlega perché la sensazione è che ora conti un po’ di più cosa hai fatto, come hai impostato l’annata. Gli avversari ti aspettano, non siamo più la sorpresa e questi fattori alzeranno giocoforza l’asticella. C’è la curiosità di capire come sarà anche perché tutti ti chiedono di più e tu devi essere pronto ad aver fatto quel qualcosa di più. Con la Lube non sarà facile ma ce la giocheremo provando a muovere la classifica, magari approfittando di qualche scoria ancora da smaltire per il Mondiale appena concluso. L’obiettivo è di fare bene e magari prenderci qualche punto. E’ stata un’estate anomala con elementi in nazionale, aggregati da poco, quindi bisogna essere bravi a fare tutto molto bene e in fretta e i ragazzi in campo devono essere pronti ad allenarsi mentre giocano perché il tempo per allenarsi ne sarà meno del solito". Stagione regolare breve che finirà a febbraio con tanti infrasettimanali. "Il campionato così intenso è un problema non solo in campo per i ragazzi ma anche fuori per i tifosi che aspettando da maggio il campionato e lo vedono finire a febbraio. Il tifoso viene al palazzetto per quattro mesi e gli altri otto resta a casa: non dovrebbe funzionare così, ma purtroppo è così. La pallavolo mondiale va in questa direzione, dove non c’è spazio per tutti i campionati con la Fivb che sta cercando di agevolare maggiormente le nazionali". Ma la Yuasa guarda al territorio con un fermento ed un’attesa crescente. "L’impresa dello scorso anno ha portato entusiasmo e in giro si parla di Superlega e di volley in un territorio che non era abituato a questo. L’entusiasmo che riscontriamo è anche nei numeri. Con la campagna abbonamenti ancora aperta siamo già oltre i numero dello scorso anno e ci sarà tanta gente ala Palas. Mi auguro che tutti siano consapevoli che la stagione sarà molto difficile e non sarà scontato ripetere l’impresa dello scorso anno. Magari si raggiungerà l’obiettivo ma con prestazioni forse meno spettacolari ma più pragmatiche. Tutto questo entusiasmo mi auguro non venga meno nei momenti difficili".

Roberto Cruciani